Эксперты составили топ самых плохих российских фильмом по версии зрителей

Москва, 30 ноября. Антирейтинг российских фильмов, которые больше всего разочаровали российских зрителей, составило РИА Новости, взяв за основу отзывы на сервисе «Кинопоиск».

На первой «непочетной» строчке закрепился российский блокбастер, «ответ» голливудским «Мстителям» фильм «Защитники», вышедший в прокат в 2017 году. Зрители назвали фильм Сарика Андреасяна самым громким провалом года. При этом при огромном количестве отрицательных отзывов фильм собрал в прокате почти пять миллионов долларов.

На второй строчке расположился ремейк культовой комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница!», вышедший в 2014 году. Не спасли кино ни популярная у молодежи Настя Задорожная в роли Нины, ни участие в проекте «старой гвардии» — Геннадия Хазанова, Михаила Ефремова и Ларисы Удовиченко. Режиссер и продюсер Максим Воронков заработал на фильме чуть больше 10 млн рублей. На съемки же потрачено было 200 млн.

«Бронза» аутсайдеров у комедии «Самый лучший фильм — 2» (2009 год). Сборы покрыли расходы на съемки, но доходов авторам не принесли. Худшим для премьеры фильма стало огромное количество негативных отзывов зрителей.

Четвертую строчку антирейтинга занимает картина «Взломать блогеров» 2016 года. Режиссер Максим Свешников снял звезд Рунета: блогеров Сашу Спилберг, Ивангая и Марьяну Ро. Картина с бюджетом в 35 млн рублей собрала в прокате всего около 7 млн.

Пятое место у фильма «Бригада: наследник», 2012 год. Попытка доснять популярный телесериал о лихих 90-х провалилась. Из звезд старой «Бригады» в фильме снялись лишь Екатерина Гусева и Александр Иншаков.

Также в антирейтинг вошли такие фильмы как «Возвращение мушкетеров» (2009 год) и «Черная роза» (2014 год).