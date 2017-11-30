РПЦ считает, что письмо Филарета дает возможность преодолеть раскол на Украине

Москва, 30 ноября. Архиерейский собор РПЦ прокомментировал письмо лидера самопровозглашенного «Киевского патриархата», попросившего помиловать и его и дать возможность вернутся в лоно РПЦ.

«Собор с удовлетворением воспринимает обращение как шаг к преодолению раскола и восстановлению церковного общения со стороны тех, кто некогда отпал от единства с канонической Украинской Православной Церковью», — гласит официальное сообщение собора.

Как отмечается в решение собора, письмо Филарета дает возможность встать на путь восстановления единства после двадцати пяти лет раздоров и неприязни и преодолеть раскол, возникший как в украинском православии, так и украинском обществе.

Ранее сообщалось о том, что лидер Киевского патриархата УПЦ написал письмо патриарху Русской православной церкви Кириллу, попросив у него прощения. В письме Филарет попросил восстановить молитвенное общение с христианами, «состоящими в украинском церковном расколе» и отменить наложенные ранее отлучения от церкви.