Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Сбербанк сообщил об устранении технических проблем проведении операций
Общество
РПЦ считает, что письмо Филарета дает возможность преодолеть раскол на Украине
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    РПЦ считает, что письмо Филарета дает возможность преодолеть раскол на Украине

    22:20  30 Ноября 2017
    105

    РПЦ считает, что письмо Филарета дает возможность преодолеть раскол на Украине

    Москва, 30 ноября. Архиерейский собор РПЦ прокомментировал письмо лидера самопровозглашенного «Киевского патриархата», попросившего помиловать и его и дать возможность вернутся в лоно РПЦ.

    «Собор с удовлетворением воспринимает обращение как шаг к преодолению раскола и восстановлению церковного общения со стороны тех, кто некогда отпал от единства с канонической Украинской Православной Церковью», — гласит официальное сообщение собора.

    Как отмечается в решение собора, письмо Филарета дает возможность встать на путь восстановления единства после двадцати пяти лет раздоров и неприязни и преодолеть раскол, возникший как в украинском православии, так и украинском обществе.

    Ранее сообщалось о том, что лидер Киевского патриархата УПЦ написал письмо патриарху Русской православной церкви Кириллу,  попросив у него прощения. В письме Филарет попросил восстановить молитвенное общение с христианами, «состоящими в украинском церковном расколе» и отменить наложенные ранее отлучения от церкви.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #рпц #филарет #помилование #письмо
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть