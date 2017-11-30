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Сирия: российские пограничники конфисковали вывезенные артефакты
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    Сирия: российские пограничники конфисковали вывезенные артефакты

    22:15  30 Ноября 2017
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    Сирия: российские пограничники конфисковали вывезенные артефакты

    ООН, 30 ноября. Российские пограничники конфисковали предметы исторического и культурного значения, вывезенные из подконтрольных террористам районов Сирии. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    Небензя рассказал, что боевики используют «все имеющиеся лазейки для пересылки культурных ценностей за рубеж». В качестве примера дипломат рассказал о случае, когда российские пограничники конфисковали изразцовую плитку османского периода и прочие сирийские артефакты, украденные с территории, находившейся под контролем террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). 

    «Напоминаем о необходимости подведения под санкции лиц и организаций, причастных к торговле культурными ценностями с террористами», — подытожил российский постпред.

    Сирия: российские пограничники конфисковали вывезенные артефакты

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #оон #небензя
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