Вопрос президентства в Сирии должны решать сами сирийцы – де Мистура

Женева, 30 ноября. Вопрос о будущем президента Сирии Башара Асада не поднимался во время переговоров в Женеве, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. По его словам, его должны решать сами сирийцы.

«Мы не обсуждали вопрос президентства. Мы обсудили 12 принципов, которые затрагивают широкий круг вопросов и имеют влияние на все в будущей конституции. И мы начали обсуждать вопрос о том, как подходить к новой конституции», – заявил он по итогам первого дня переговоров сирийских властей и оппозиции.

Как отметил спецпосланник всемирной организации, данный вопрос должен решаться непосредственно сирийским народом.

«Я хочу верить, что этот вопрос будет решаться самими сирийцами через выборы, предусмотренные резолюцией 2254, под наблюдением ООН», – сказал он.

Напомним, 28 ноября в Женеве начался восьмой раунд переговоров по Сирии. Делегация правительства САР прибыла на «Женеву-8» в среду.