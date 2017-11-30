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Вопрос президентства в Сирии должны решать сами сирийцы – де Мистура
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    Вопрос президентства в Сирии должны решать сами сирийцы – де Мистура

    22:03  30 Ноября 2017
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    Вопрос президентства в Сирии должны решать сами сирийцы – де Мистура

    Женева, 30 ноября. Вопрос о будущем президента Сирии Башара Асада не поднимался во время переговоров в Женеве, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. По его словам, его должны решать сами сирийцы.

    «Мы не обсуждали вопрос президентства. Мы обсудили 12 принципов, которые затрагивают широкий круг вопросов и имеют влияние на все в будущей конституции. И мы начали обсуждать вопрос о том, как подходить к новой конституции», – заявил он по итогам первого дня переговоров сирийских властей и оппозиции.

    Как отметил спецпосланник всемирной организации, данный вопрос должен решаться непосредственно сирийским народом.

    «Я хочу верить, что этот вопрос будет решаться самими сирийцами через выборы, предусмотренные резолюцией 2254, под наблюдением ООН», – сказал он.

    Напомним, 28 ноября в Женеве начался восьмой раунд переговоров по Сирии. Делегация правительства САР прибыла на «Женеву-8» в среду. 

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #асад #переговоры #мистура #женева
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