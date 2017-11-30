Путину доложат об изучении русского и национальных языков в России

Москва, 30 ноября. Генеральная прокуратура Российской Федерации передала в администрацию главы государства Владимира Путина доклад, посвященный соблюдению права на добровольное изучение языков в национальных регионах страны.

Согласно предварительным данным, значительные нарушения были выявлены в Татарстане, Башкирии, Якутии и Чувашии. Это связано с тем, что многие родители жаловались на принудительное изучение национальных языков, а также на уменьшение доли изучения русского языка.

Как передает издание «КоммерсантЪ», Генпрокуратура уже направила представления о вынесении административных штрафов и должностных взысканий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что вопрос изучения татарского языка в школах Татарстана находится в компетенции республиканских властей.