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Россия
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Россия
Путину доложат об изучении русского и национальных языков в России
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    Путину доложат об изучении русского и национальных языков в России

    22:02  30 Ноября 2017
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    Путину доложат об изучении русского и национальных языков в России

    Москва, 30 ноября. Генеральная прокуратура Российской Федерации передала в администрацию главы государства Владимира Путина доклад, посвященный соблюдению права на добровольное изучение языков в национальных регионах страны.

    Согласно предварительным данным, значительные нарушения были выявлены в Татарстане, Башкирии, Якутии и Чувашии. Это связано с тем, что многие родители жаловались на принудительное изучение национальных языков, а также на уменьшение доли изучения русского языка.

    Как передает издание «КоммерсантЪ», Генпрокуратура уже направила представления о вынесении административных штрафов и должностных взысканий. 

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что вопрос изучения татарского языка в школах Татарстана находится в компетенции республиканских властей.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #языки
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