Киевский патриархат объяснил письмо Филарета с просьбой к РПЦ о прощении

Киев, 30 ноября. Непризнанный Киевский патриархат Украинской православной церкви опроверг ранние сообщения о том, что глава патриархата Филарет просил прощения у Русской православной церкви. Об этом в четверг заявил официальный представитель УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря.

По его словам, речь шла только о признании автокефалии Украинской церкви со стороны Москвы.

«Единственный диалог, который патриарх и УПЦ КП хотят и готовы вести с РПЦ — диалог о признании Москвой автокефалии Украинской церкви. Ни о каком покаянии перед РПЦ или тем более возвращения в ее состав не может быть и речи», — пишет Зоря в Facebook.

Ранее сообщалось о том, что лидер Киевского патриархата УПЦ написал письмо патриарху Русской православной церкви Кириллу, попросив у него прощения. В письме Филарет попросил восстановить молитвенное общение с христианами, «состоящими в украинском церковном расколе» и отменить наложенные ранее отлучения от церкви.