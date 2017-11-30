Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Hyundai привезет в Россию в 2018 году три новых кроссовера
Украина
Киевский патриархат объяснил письмо Филарета с просьбой к РПЦ о прощении
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Киевский патриархат объяснил письмо Филарета с просьбой к РПЦ о прощении

    21:52  30 Ноября 2017
    882

    Киевский патриархат объяснил письмо Филарета с просьбой к РПЦ о прощении

    Киев, 30 ноября. Непризнанный Киевский патриархат Украинской православной церкви опроверг ранние сообщения о том, что глава патриархата Филарет просил прощения у Русской православной церкви. Об этом в четверг заявил официальный представитель  УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря.

    По его словам, речь шла только о признании автокефалии Украинской церкви со стороны Москвы.

    «Единственный диалог, который патриарх и УПЦ КП хотят и готовы вести с РПЦ — диалог о признании Москвой автокефалии Украинской церкви. Ни о каком покаянии перед РПЦ или тем более возвращения в ее состав не может быть и речи», — пишет Зоря в Facebook.

    Киевский патриархат объяснил письмо Филарета с просьбой к РПЦ о прощении

    Ранее сообщалось о том, что лидер Киевского патриархата УПЦ написал письмо патриарху Русской православной церкви Кириллу,  попросив у него прощения. В письме Филарет попросил восстановить молитвенное общение с христианами, «состоящими в украинском церковном расколе» и отменить наложенные ранее отлучения от церкви.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #рпц #филарет #упц кп #киевский патриархат
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть