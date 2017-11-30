Толбоев прокомментировал уход из жизни летчика-испытателя Марины Попович

Москва, 30 ноября. Почётный президент международного авиасалона МАКС, Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев прокомментировал уход из жизни лётчика-испытателя первого класса Марины Попович, которая скончалась на 87-м году жизни.

Он рассказал, что познакомился с ней 17 июля 1977 года в Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале, когда они оба проходили комиссию в отряд космонавтов. Как рассказал Толбоев, комиссию в итоге не прошли они оба, однако остались в центре на месяц и проводили время вместе.

«На МАКС-2017 она не смогла прийти, а так посещала все Международные авиационно-космические салоны, говорила, как она хочет летать. А ещё у неё была заинтересованность в уфологии. Великолепный человек был. Поэтому у меня остались самые лучшие воспоминания о самом лучшем гражданине СССР и России. Она отдала всю себя стране. Для нас это опустошение. Она улетела уже навсегда», — приводит слова Толбоева RT.

Как сообщается, Попович будет похоронена в Москве. Церемония прощания пройдет вечером 30 ноября в местном доме культуры.