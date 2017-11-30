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Тело россиянки обнаружили в Стамбуле после свидания с турецким предпринимателем
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    Тело россиянки обнаружили в Стамбуле после свидания с турецким предпринимателем

    21:52  30 Ноября 2017
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    Тело россиянки обнаружили в Стамбуле после свидания с турецким предпринимателем

    Анкара, 30 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Турции выясняют обстоятельства гибели 19-летней россиянки Татьяны Чехрановой.

    Инцидент произошел в Стамбуле. 18 ноября девушка отправилась в горы с 28-летним бизнесменом Ибрагимом Юлдысом. После этого тело Чехрановой (с синяками на спине и разрывом между пальцами на ноге) было обнаружено в автомобиле.

    Как передает паблик Mash, адвокат турецкого предпринимателя предложил родителям Татьяны крупную сумму денег. По словам юриста, после возращения пары с отдыха якобы произошел «несчастный случай».

    Напомним, ранее стало известно о том, что в Японии расследуется дело о гибели российского моряка.

    Автор: Алексей Громов
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    #турция
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