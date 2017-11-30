Тело россиянки обнаружили в Стамбуле после свидания с турецким предпринимателем

Анкара, 30 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Турции выясняют обстоятельства гибели 19-летней россиянки Татьяны Чехрановой.

Инцидент произошел в Стамбуле. 18 ноября девушка отправилась в горы с 28-летним бизнесменом Ибрагимом Юлдысом. После этого тело Чехрановой (с синяками на спине и разрывом между пальцами на ноге) было обнаружено в автомобиле.

Как передает паблик Mash, адвокат турецкого предпринимателя предложил родителям Татьяны крупную сумму денег. По словам юриста, после возращения пары с отдыха якобы произошел «несчастный случай».

Напомним, ранее стало известно о том, что в Японии расследуется дело о гибели российского моряка.