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Россия
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Де Мистура считает хорошей инициативой Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи
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    Де Мистура считает хорошей инициативой Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

    22:15  30 Ноября 2017
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    Де Мистура считает хорошей инициативой Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

    Женева, 30 ноября. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что испытывает интерес ко всем инициативам по Сирии, в том числе к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи.

    Де Мистура заявил, что с интересом смотрит на инициативу о проведении Конгресса национального диалога Сирии в Сочи, отметив, что об эффективности Конгресса можно будет судить исходя из его влияния на переговорный процесс в Женеве.

    «Мы с интересом рассматриваем любые инициативы, включая Сочи, но об их эффективности мы будем решать с той точки зрения, поможет ли он межсирийскому диалогу в Женеве», — сказал де Мистура.

    Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин заявил об идее проведении Конгресса сирийского национального диалога, в котором должны принять участие все этнические и религиозные группы, а также правительство и оппозиция. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, Иран и Турция согласовывают повестку и сроки проведения Конгресса.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #оон #сочи #конгресс
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