Де Мистура считает хорошей инициативой Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

Женева, 30 ноября. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что испытывает интерес ко всем инициативам по Сирии, в том числе к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи.

Де Мистура заявил, что с интересом смотрит на инициативу о проведении Конгресса национального диалога Сирии в Сочи, отметив, что об эффективности Конгресса можно будет судить исходя из его влияния на переговорный процесс в Женеве.

«Мы с интересом рассматриваем любые инициативы, включая Сочи, но об их эффективности мы будем решать с той точки зрения, поможет ли он межсирийскому диалогу в Женеве», — сказал де Мистура.

Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин заявил об идее проведении Конгресса сирийского национального диалога, в котором должны принять участие все этнические и религиозные группы, а также правительство и оппозиция. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, Иран и Турция согласовывают повестку и сроки проведения Конгресса.