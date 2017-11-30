Сбербанк сообщил о сложностях при проведении операций по картам

Москва, 30 ноября. Некоторые клиенты Сбербанка могли сегодня столкнуться со сложностями в проведении операций по картам. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

«По техническим причинам ряд клиентов могли испытывать сложности с проведением операций по картам. Наши специалисты работают над устранением проблемы, в ближайшее время все системы будут восстановлены. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Сбербанка.

Накануне Сбербанк сообщил, что в сети появились фиктивные приложения «Сбербанк Онлайн» для Android, через которые распространяется «троян-хамелеон». Приложение маскируется под оригинал и заражает вирусом мобильное устройство, в результате чего злоумышленники получают доступ к аккаунту клиента Сбербанка.