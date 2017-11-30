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Сбербанк сообщил о сложностях при проведении операций по картам
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    Сбербанк сообщил о сложностях при проведении операций по картам

    21:30  30 Ноября 2017
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    Сбербанк сообщил о сложностях при проведении операций по картам

    Москва, 30 ноября. Некоторые клиенты Сбербанка могли сегодня столкнуться со сложностями в проведении операций по картам. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

    «По техническим причинам ряд клиентов могли испытывать сложности с проведением операций по картам. Наши специалисты работают над устранением проблемы, в ближайшее время все системы будут восстановлены. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Сбербанка.

    Накануне Сбербанк сообщил, что в сети появились фиктивные приложения «Сбербанк Онлайн» для Android, через которые распространяется «троян-хамелеон». Приложение маскируется под оригинал и заражает вирусом мобильное устройство, в результате чего злоумышленники получают доступ к аккаунту клиента Сбербанка.

    Автор: Алексей Громов
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    #сбербанк #карты #перебои
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