РФ призвала ввести санкции против торговли награбленными артефактами в Сирии и Ираке

Нью-Йорк, 30 ноября. Российские власти призвали Совет безопасности ООН принять санкции в отношении людей и организаций, которые ведут торговлю с боевиками, покупая у них исторические артефакты, награбленные в Ираке и Сирии. Об этом в четверг заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что стороны, участвующие в подобной торговле, подпитывают деньгами террористические группировки «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»2 (запрещены в России), нарушая тем самым резолюцию ООН.

«Напоминаем о необходимости подведения под санкции лиц и организаций, причастных к торговле культурными ценностями с террористами», — отметил он.

Небензя добавил, что торговля историческими артефактами ведется в основном через анонимных продавцов и через Интернет, что затрудняет поиск контрабандистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.