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Новости Сирии
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Политика
РФ призвала ввести санкции против торговли награбленными артефактами в Сирии и Ираке
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    РФ призвала ввести санкции против торговли награбленными артефактами в Сирии и Ираке

    21:27  30 Ноября 2017
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    РФ призвала ввести санкции против торговли награбленными артефактами в Сирии и Ираке

    Нью-Йорк, 30 ноября. Российские власти призвали Совет безопасности ООН принять санкции в отношении людей и организаций, которые ведут торговлю с боевиками, покупая у них исторические артефакты, награбленные в Ираке и Сирии. Об этом в четверг заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    Дипломат подчеркнул, что стороны, участвующие в подобной торговле, подпитывают деньгами террористические группировки «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»2 (запрещены в России), нарушая тем самым резолюцию ООН.

    РФ призвала ввести санкции против торговли награбленными артефактами в Сирии и Ираке

    «Напоминаем о необходимости подведения под санкции лиц и организаций, причастных к торговле культурными ценностями с террористами», — отметил он.

    Небензя добавил, что торговля историческими артефактами ведется в основном через анонимных продавцов и через Интернет, что затрудняет поиск контрабандистов.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #санкции #сирия #иг #оон #аль-каида #небензя #артефакты
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