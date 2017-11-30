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Скончался человек, вдохновивший на проведение флешмоба Ice Bucket Challenge
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    Скончался человек, вдохновивший на проведение флешмоба Ice Bucket Challenge

    21:21  30 Ноября 2017
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    Скончался человек, вдохновивший на проведение флешмоба Ice Bucket Challenge

    Вашингтон, 30 ноября. В возрасте 46 лет скончался  Энтони Сенерчия, который чья история вдохновила организаторов благотворительного флешмоба Ice Bucket Challenge. Об этом рассказала его жена Дженнет.

    Причиной смерти Сенерчии стал боковой амиотрофический склероз (ALS), сообщает RT.

    Флешмоб начался в 2014 году с брата Дженнет Криса Кеннеди, который выложил в Сеть шутливое видео, в котором он поливает себя холодной водой, бросая вызов другим людям. Флешмоб набрал популярность в городке Пелм, где проживал Сенерчия.

    Смысл акции состоял в том, чтобы облить себя холодной водой и внести в фонд в благотворительный фонд по борьбе с боковым амиотрофическим склерозом ALS Association 10 долларов, предложив повторить это трем другим людям. Если человек отказывался обливаться ледяной водой, он вносил в фонд сто долларов.

    Во флешмобе приняли участие многие известные люди, включая писателя Стивена Кинга, бывшего президента Джорджа Буша-младшего и миллиардера Билла Гейтса.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #флешмоб #ice bucket challenge #склероз #als
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