Рекс здесь: Белый дом прокомментировал слухи об отставке главы Госдепа

Вашингтон, 30 ноября. Власти США опровергли слухи о планах отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона. Об этом в четверг заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Как уже сказал президент: «Рекс здесь». На данный момент нет никаких объявлений о кадровых перестановках. Госсекретарь Тиллерсон продолжает возглавлять Госдепартамент», — отметила она.

По словам Сандерс, весь кабинет в настоящее время сконцентрирован на том, чтобы завершить «чрезвычайно успешный год» администрации Трампа.

Напомним, что ранее газета The New York Times написала о планах Белого дома отправить в отставку Тиллерсона и поставить на его место директора ЦРУ Майкла Помпео. Кресло же Помпео, как утверждает издание, планировалось отдать сенатору Тому Коттону. Газета The Washington Post подтвердила эти слухи, отметив, что инициатива кадровых перестановок исходила от главы аппарата Белого дома Джона Келли.