Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Сбербанк сообщил об устранении технических проблем проведении операций
Новости Сирии
Сирия новости 30 ноября 22.30: ССА и ИГ столкнулись на западе Даръа, 180 турецких солдат на пути в Аль-Баб
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 30 ноября 22.30: ССА и ИГ столкнулись на западе Даръа, 180 турецких солдат на пути в Аль-Баб

    22:30  30 Ноября 2017
    424

    Армия Турции

    Сирия, 30 ноября. Турция направила 180 своих военнослужащих в город Аль-Баб в провинцию Алеппо. На западе провинции Даръа вспыхнули ожесточенные бои между отрядами ИГ1 и ССА**. Подпольные группы ИГ активизировались в окрестностях Багдада, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии провели воздушную операцию против террористов «Джебхат ан-Нусры»***2 на севере и на северо-востоке от Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ожесточенные столкновения с «Хайят Тахрир аш-Шам» близ города Хараста на окраине Дамаска.

    «Исламское государство»3 (ИГИЛ):4 активизировало подпольную деятельность в северных и южных окрестностях Багдада, убив и ранив шесть человек; потеряло около 30 террористов убитыми в результате столкновений на западе провинции Даръа.

    Сирийская свободная армия (ССА): ожидает подкрепление в лице 180 турецких солдат в районе города Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо.

    Курды: утверждают, что полностью разминировали второй район в городе Ракка.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    В Восточной Гуте в окрестностях Дамаска по-прежнему не утихают столкновения между Сирийской арабской армией (САА) с одной стороны и боевиками «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников с другой. Самые интенсивные бои в настоящий момент фиксируются рядом с поселением Хараста к северо-востоку от столицы. Как утверждает подконтрольный исламистам новостной ресурс в сети Twitter (@intelhub_data), в ходе вооруженной конфронтации боевики подбили танк Т-72 правительственных войск САР. Данная информация, однако, нуждается в подтверждении, поскольку источники боевиков в соцсетях регулярно поставляют намеренно дезинформирующие сведения с целью преувеличить свои военные успехи и, напротив, компрометировать сирийскую армию.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Турция направила 180 своих солдат в город Аль-Баб, расположенный на северо-востоке провинции Алеппо, передает Twitter-канал Islamic World Update. Данный населенный пункт находится под контролем союзной Анкаре оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА). Он был отбит ими у террористов ИГИЛ совместно в ходе масштабной военной операции «Щит Евфрата» в феврале текущего года. Военные аналитики полагают, что Анкара, перебросив дополнительные силы в этот регион, намерена предотвратить возможную эскалацию ситуации в районе города Манбидж, который занимают курдские Сирийские демократические силы (SDF)****. Напомним, Рабочая партия Курдистана и связанные с ней военизированные группировки считаются в Турции террористическими. 

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Оппозиционный канал в соцсети Twitter (@intelhub_data) сообщает, что отряды «Свободной армии» провели серию мощных атак на позиции террористов группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», входящей в состав «Исламского государства», в западной части провинции Даръа. Согласно сведениям источника, в ходе столкновений отрядами ССА было ликвидировано не меньше 30 боевиков ИГИЛ. Однако несмотря на постоянные стычки и атаки с обеих сторон, ситуация в регионе не меняется уже несколько лет, и террористам ИГ по-прежнему удается сохранять свой небольшой территориальный анклав в этом регионе. 

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Представители командования «Демократических сил» позволили мирным жителям вернуться в район Аль-Тайяр города Ракка, передает на странице в Twitter (@ClaudiaAlMina) местный активист. Отмечается, что в этой части населенного пункта очистка территорий от СВУ, мин и растяжек, установленных террористами ИГИЛ перед выходом, была закончена. Таким образом, это уже второй район административного центра, который был полностью разминирован, по словам представителей SDF. Стоит отметить, что в результате разрывов мин за последнее время в Ракке уже погибли десятки людей. Таким образом, те кварталы, в которые гражданские лица вернулись за несколько недель до этого, были очищены не полностью. Курдские «Демократические силы» и сами понесли серьезные потери из-за регулярных взрывов. Так, ранее на мине подорвался британский наемник Отрядов народной самообороны (YPG) Оливер Холл, передавал портал Reuters.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Сирийские ВВС и российские ВКС провели совместную воздушную операцию против террористов коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой», на северо-востоке провинции Хама. По данным информационного центра FARS News, боевые самолеты нанесли удары по объектам исламистов в предместьях населенных пунктов Аз-Зилакьят к северу от административного центра региона и Рахаджан — к северо-востоку. В этом регионе у границы с полностью оккупированной провинцией Идлиб в настоящий момент разворачивается полномасштабная операция против «Ан-Нусры». Благодаря поддержке российской авиационной группировки сирийским военным текущей осенью удалось заметно продвинуться и занять ряд ключевых населенных пунктов. Боевики, однако, не прекращают ожесточенного сопротивления.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    В окрестностях Багдада по-прежнему отмечается высокая террористическая активность. Согласно информации портала Iraqi News, к северу от столицы — в районе Аль-Таджи — рядом с крупным торговым центром сработало взрывное устройство. В результате пострадали три человека. В южных предместьях столицы группа неизвестных боевиков открыла огонь по блокпосту правительственных сил, один военнослужащий был убит, двое других получили ранения. Кроме того, к югу от города солдаты иракских войск обнаружили склад со взрывчаткой, откуда затем было изъято 42 взрывных устройства и семь мин. Многие эксперты уверены, что к нападениям причастны террористы «Исламского государства», которые продолжают действовать во многих районах Ирака подпольно.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил #курды #ирак #багдад #ракка #даръа #джебхат ан-нусра #восточная гута #sdf #ypg
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 30 ноября 22.30: ССА и ИГ столкнулись на западе Даръа, 180 турецких солдат на пути в Аль-Баб
    Сирия новости 30 ноября 19.30: морские пехотинцы США покидают Ракку, ИГ и «Джебхат ан-Нусра» ведут бои в Хаме
    Сирия новости 30 ноября 16.30: британский наемник YPG погиб в Ракке, контратака «Ан-Нусры» на юге Алеппо
    Сирия новости 30 ноября 12.30: курды опровергли прекращение поставок США, в Идлибе убит лидер «Нусры»
    Показать еще
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть