Сирия, 30 ноября. Турция направила 180 своих военнослужащих в город Аль-Баб в провинцию Алеппо. На западе провинции Даръа вспыхнули ожесточенные бои между отрядами ИГ1 и ССА**. Подпольные группы ИГ активизировались в окрестностях Багдада, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии провели воздушную операцию против террористов «Джебхат ан-Нусры»***2 на севере и на северо-востоке от Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ожесточенные столкновения с «Хайят Тахрир аш-Шам» близ города Хараста на окраине Дамаска.

«Исламское государство»3 (ИГИЛ):4 активизировало подпольную деятельность в северных и южных окрестностях Багдада, убив и ранив шесть человек; потеряло около 30 террористов убитыми в результате столкновений на западе провинции Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): ожидает подкрепление в лице 180 турецких солдат в районе города Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо.

Курды: утверждают, что полностью разминировали второй район в городе Ракка.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте в окрестностях Дамаска по-прежнему не утихают столкновения между Сирийской арабской армией (САА) с одной стороны и боевиками «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников с другой. Самые интенсивные бои в настоящий момент фиксируются рядом с поселением Хараста к северо-востоку от столицы. Как утверждает подконтрольный исламистам новостной ресурс в сети Twitter (@intelhub_data), в ходе вооруженной конфронтации боевики подбили танк Т-72 правительственных войск САР. Данная информация, однако, нуждается в подтверждении, поскольку источники боевиков в соцсетях регулярно поставляют намеренно дезинформирующие сведения с целью преувеличить свои военные успехи и, напротив, компрометировать сирийскую армию.

Провинция Алеппо

Турция направила 180 своих солдат в город Аль-Баб, расположенный на северо-востоке провинции Алеппо, передает Twitter-канал Islamic World Update. Данный населенный пункт находится под контролем союзной Анкаре оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА). Он был отбит ими у террористов ИГИЛ совместно в ходе масштабной военной операции «Щит Евфрата» в феврале текущего года. Военные аналитики полагают, что Анкара, перебросив дополнительные силы в этот регион, намерена предотвратить возможную эскалацию ситуации в районе города Манбидж, который занимают курдские Сирийские демократические силы (SDF)****. Напомним, Рабочая партия Курдистана и связанные с ней военизированные группировки считаются в Турции террористическими.

Провинция Даръа

Оппозиционный канал в соцсети Twitter (@intelhub_data) сообщает, что отряды «Свободной армии» провели серию мощных атак на позиции террористов группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», входящей в состав «Исламского государства», в западной части провинции Даръа. Согласно сведениям источника, в ходе столкновений отрядами ССА было ликвидировано не меньше 30 боевиков ИГИЛ. Однако несмотря на постоянные стычки и атаки с обеих сторон, ситуация в регионе не меняется уже несколько лет, и террористам ИГ по-прежнему удается сохранять свой небольшой территориальный анклав в этом регионе.

Провинция Ракка

Представители командования «Демократических сил» позволили мирным жителям вернуться в район Аль-Тайяр города Ракка, передает на странице в Twitter (@ClaudiaAlMina) местный активист. Отмечается, что в этой части населенного пункта очистка территорий от СВУ, мин и растяжек, установленных террористами ИГИЛ перед выходом, была закончена. Таким образом, это уже второй район административного центра, который был полностью разминирован, по словам представителей SDF. Стоит отметить, что в результате разрывов мин за последнее время в Ракке уже погибли десятки людей. Таким образом, те кварталы, в которые гражданские лица вернулись за несколько недель до этого, были очищены не полностью. Курдские «Демократические силы» и сами понесли серьезные потери из-за регулярных взрывов. Так, ранее на мине подорвался британский наемник Отрядов народной самообороны (YPG) Оливер Холл, передавал портал Reuters.

Провинция Хама

Сирийские ВВС и российские ВКС провели совместную воздушную операцию против террористов коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой», на северо-востоке провинции Хама. По данным информационного центра FARS News, боевые самолеты нанесли удары по объектам исламистов в предместьях населенных пунктов Аз-Зилакьят к северу от административного центра региона и Рахаджан — к северо-востоку. В этом регионе у границы с полностью оккупированной провинцией Идлиб в настоящий момент разворачивается полномасштабная операция против «Ан-Нусры». Благодаря поддержке российской авиационной группировки сирийским военным текущей осенью удалось заметно продвинуться и занять ряд ключевых населенных пунктов. Боевики, однако, не прекращают ожесточенного сопротивления.

Ирак

В окрестностях Багдада по-прежнему отмечается высокая террористическая активность. Согласно информации портала Iraqi News, к северу от столицы — в районе Аль-Таджи — рядом с крупным торговым центром сработало взрывное устройство. В результате пострадали три человека. В южных предместьях столицы группа неизвестных боевиков открыла огонь по блокпосту правительственных сил, один военнослужащий был убит, двое других получили ранения. Кроме того, к югу от города солдаты иракских войск обнаружили склад со взрывчаткой, откуда затем было изъято 42 взрывных устройства и семь мин. Многие эксперты уверены, что к нападениям причастны террористы «Исламского государства», которые продолжают действовать во многих районах Ирака подпольно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)