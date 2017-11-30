Саакашвили напоили чаем и разрешили перезимовать на Украине

Киев, 30 ноября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что государственная миграционная служба выдала ему справку о продлении срока пребывания на Украине до марта 2018 года.

«Очень вежливые сотрудницы миграционной службы выдали мне справку о продлении срока законного пребывания на Украине еще на три месяца, при этом даже любезно угостили чаем», — написал Сакашвили на своей странице в Facebook.

К своему сообщению Саакашвили прикрепил фотографию документа, на которой видно дату окончания его действия — 1 марта 2018 года. Кроме того, бывший президент Грузии сообщил, что служба безопасности Украины получила разрешение на обыск его квартиры и служебных помещений в рамках расследования дела о государственном перевороте.

«Слежка за мной и моими ближайшими соратниками в последние дни, на глаз, удвоилась, и о распоряжениях Порошенко я вчера уже рассказал», — добавил он.

Напомним, 10 сентября Михаил Саакашвили и его сторонники прорвали кордон полиции на пограничном пункте пропуска «Шегини» во Львовской области в результате чего экс-президент Грузии смог въехать на территорию Украины. Позднее в министерстве внутренних дел Украины заявили, что Саакашвили находится на территории страны незаконно, однако оснований для его задержания нет.

Позднее Саакашвили пообещал не устраивать новую революцию на Украине, отметив, что будет требовать от украинской власти создания антикоррупционных судов, отмены депутатской неприкосновенности и принятия нового закона о выборах. 17 октября у здания Верховной рады началась бессрочная акция протеста, организованная партией Саакашвили «Движение новых сил» и рядом украинских политических сил.