Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Переговоры на «Женеве-8» будут идти в «челночном формате» – де Мистура
Украина
Саакашвили напоили чаем и разрешили перезимовать на Украине
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Саакашвили напоили чаем и разрешили перезимовать на Украине

    21:06  30 Ноября 2017
    302

    Саакашвили напоили чаем и разрешили перезимовать на Украине

    Киев, 30 ноября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что государственная миграционная служба выдала ему справку о продлении срока пребывания на Украине до марта 2018 года.

    «Очень вежливые сотрудницы миграционной службы выдали мне справку о продлении срока законного пребывания на Украине еще на три месяца, при этом даже любезно угостили чаем», — написал Сакашвили на своей странице в Facebook.

    К своему сообщению Саакашвили прикрепил фотографию документа, на которой видно дату окончания его действия — 1 марта 2018 года. Кроме того, бывший президент Грузии сообщил, что служба безопасности Украины получила разрешение на обыск его квартиры и служебных помещений в рамках расследования дела о государственном перевороте.

    «Слежка за мной и моими ближайшими соратниками в последние дни, на глаз, удвоилась, и о распоряжениях Порошенко я вчера уже рассказал», — добавил он.

     

    Напомним, 10 сентября Михаил Саакашвили и его сторонники прорвали кордон полиции на пограничном пункте пропуска «Шегини» во Львовской области в результате чего экс-президент Грузии смог въехать на территорию Украины. Позднее в министерстве внутренних дел Украины заявили, что Саакашвили находится на территории страны незаконно, однако оснований для его задержания нет.

    Позднее Саакашвили пообещал не устраивать новую революцию на Украине, отметив, что будет требовать от украинской власти создания антикоррупционных судов, отмены депутатской неприкосновенности и принятия нового закона о выборах. 17 октября у здания Верховной рады началась бессрочная акция протеста, организованная партией Саакашвили «Движение новых сил» и рядом украинских политических сил.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #киев #украина #саакашвили #миграционная служба
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть