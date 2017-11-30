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МИД России обвинил Польшу в «государственном вандализме»
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    МИД России обвинил Польшу в «государственном вандализме»

    21:08  30 Ноября 2017
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    МИД России обвинил Польшу в «государственном вандализме»

    Москва, 30 ноября. Польская сторона пренебрегает двусторонними соглашениями с Россией. Об этом заявила в четверг пресс-служба министерства иностранных дел Российской Федерации.

    Ранее стало известно о том, что в Люблинском воеводстве был частично демонтирован памятник советским военнопленным, убитым в ноябре 1941 года. С монумента убрали изображения серпа и молота, а также информационную табличку.

    «В Польше не прекращаются акции «государственного вандализма» в отношении советского российского мемориального наследия… Особый цинизм и кощунство этого шага состоит в том, что оскверненный объект расположен в месте скорби и человеческих страданий», — подчеркнули российские дипломаты.

    Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что Москва будет жестко реагировать на осквернение советских памятников на территории Польши.

    Автор: Алексей Громов
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    #польша #рф
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