МИД России обвинил Польшу в «государственном вандализме»

Москва, 30 ноября. Польская сторона пренебрегает двусторонними соглашениями с Россией. Об этом заявила в четверг пресс-служба министерства иностранных дел Российской Федерации.

Ранее стало известно о том, что в Люблинском воеводстве был частично демонтирован памятник советским военнопленным, убитым в ноябре 1941 года. С монумента убрали изображения серпа и молота, а также информационную табличку.

«В Польше не прекращаются акции «государственного вандализма» в отношении советского российского мемориального наследия… Особый цинизм и кощунство этого шага состоит в том, что оскверненный объект расположен в месте скорби и человеческих страданий», — подчеркнули российские дипломаты.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что Москва будет жестко реагировать на осквернение советских памятников на территории Польши.