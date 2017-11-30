Киевский «патриарх» Филарет покаялся перед РПЦ за раскол на Украине

Киев, 30 ноября. Лидер непризнанного Киевского патриархата Украинской православной церкви Филарет попросил прощения у патриарха Русской православной церкви Кирилла.

В своем письме он просит восстановить евхаристическое и молитвенное общение с христианами, «состоящими в украинском церковном расколе», а также отменить решения об отлучениях от церкви.

«Письмо завершается словами: «Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем», — сообщает пресс-служба Московского патриархата РПЦ.

Русская православная церковь отметила, что Собор с удовлетворением принимает это обращение, считая его шагом к преодолению раскола и восстановлению церковного общения со стороны тех, «кто некогда отпал от единства с канонической Украинской православной церковью».