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Киевский «патриарх» Филарет покаялся перед РПЦ за раскол на Украине
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    Киевский «патриарх» Филарет покаялся перед РПЦ за раскол на Украине

    20:53  30 Ноября 2017
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    Киевский «патриарх» Филарет покаялся перед РПЦ за раскол на Украине

    Киев, 30 ноября. Лидер непризнанного Киевского патриархата Украинской православной церкви Филарет попросил прощения у патриарха Русской православной церкви Кирилла.

    В своем письме он просит восстановить евхаристическое и молитвенное общение с христианами, «состоящими в украинском церковном расколе», а также отменить решения об отлучениях от церкви.

    «Письмо завершается словами: «Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем», — сообщает пресс-служба Московского патриархата РПЦ.

    Русская православная церковь отметила, что Собор с удовлетворением принимает это обращение, считая его шагом к преодолению раскола и восстановлению церковного общения со стороны тех, «кто некогда отпал от единства с канонической Украинской православной церковью».

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #кирилл #рпц #филарет
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