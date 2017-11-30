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Сирия сегодня: САА ударила по боевикам в Алеппо, военные нашли тайники с оружием ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия сегодня: САА ударила по боевикам в Алеппо, военные нашли тайники с оружием ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре

    21:11  30 Ноября 2017
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    Сирия сегодня: САА ударила по боевикам в Алеппо, военные нашли тайники с оружием ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре

    Сирия, 30 ноября. Сирийская армия наносит ответный удар по боевикам в южной части провинции Алеппо; САА вернула стратегические позиции вблизи Голанских высот; военные нашли большое количество техники и боеприпасов ИГИЛ1 в освобожденной части провинции Дейр-эз-Зор. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    САА наносит удар по боевикам в Алеппо

    Сирийская арабская армия (САА) начала контратаку в южной части провинции Алеппо после того, как потеряла населенные пункты Аль-Рамла и Абисан в битве с коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды» —2 «Джебхат ан-Нусры» 3— обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Во главе с 3-м и 5-м корпусами военнослужащие армии Башара Асада начали атаку на позиции террористов в Абисане со своих позиций в близлежащем городе Азиза.

    По словам военного источника в Алеппо, сирийская армия атаковала восточный фланг Абисана, после чего вошла в город. Несмотря на это, как сообщает Al-Masdar, населенный пункт по-прежнему остается под «Хайят Тахрир аш-Шам».

    Правительственные войска пытаются расширить свое присутствие в восточной части провинции Идлиб, где они надеются вернуть под контроль военную авиабазу «Абу-Духур» в ближайшие недели.

    САА наносит удар по боевикам в Алеппо

    Прорыв САА у Голанских высот

    Сирийские войска установили полный контроль над стратегическими холмами Тель-Бардайа вблизи оккупированных Голанских высот (юго-запад Сирии), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    По словам источника из 42-й бригады 4-й механизированной дивизии, САА прорвала последнюю линию обороны «Хайят Тахрир аш-Шам» на западном склоне Тель-Бардайа, заставив боевиков отступить в близлежащей населенный пункт — Мугар-Аль-Мир. Источник также добавил, что правительственные силы должны полностью взять город под свой контроль в ближайшие дни.

    После захвата Мугара Аль-Мир сирийская армия может проложить путь в стратегический город Бейт-Джинн, который уже давно является опорным пунктом радикальных исламистов вблизи Голанских высот.

    Прорыв САА у Голанских высот

    САА нашла склады оружия ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор

    Сирийские войска обнаружили большое количество различных видов оружия и боеприпасов боевиков «Исламского государства»4 (ИГ,5 ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в освобожденных населенных пунктах Аль-Ашара, Сбейхан и Ас-Сальхия, расположенных на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское информагентство SANA.

    По словам одного из командиров САА, «тяжелое, среднее и легкое оружие, а также различные снаряды и боеприпасы, в том числе американского и западного производства, принадлежали террористам ИГИЛ».

    Военный также подчеркнул, что также были обнаружены бронированные автомобили, заминированные машины и артиллерийские установки.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

    5 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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