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Россия
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Украина
Армянскую делегацию оскорбили на заседании ПАЧЭС в Киеве
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    Армянскую делегацию оскорбили на заседании ПАЧЭС в Киеве

    22:03  30 Ноября 2017
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    Армянская делегация обвинила Киев в оскорбительном поведении на заседании ПАЧЭС

    Киев, 30 ноября. Оскорбительное поведение украинской стороны стало причиной демонстративного ухода делегации Армении с заседания Генассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом сообщили в четверг представители Еревана.

    29 ноября члены миссии около часа прождали начала заседания ПАЧЭС. После этого они узнали о том, что главы других делегаций и генсек организации Грамоз Ручи по инициативе Киева обсуждали проект резолюции, который также противоречил нормам международного права.

    «На обсуждение не был приглашен только глава армянской делегации. Мы это рассматриваем как оскорбление», — подчеркнули представители Армении.

    Напомним, ранее глава так называемого «Меджлиса1 крымскотатарского народа» (деятельность организации запрещена в РФ) Рефат Чубаров проинформировал о том, что делегация Армении демонстративно покинула заседание Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС в Киеве.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #армения
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