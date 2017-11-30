Армянскую делегацию оскорбили на заседании ПАЧЭС в Киеве

Киев, 30 ноября. Оскорбительное поведение украинской стороны стало причиной демонстративного ухода делегации Армении с заседания Генассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом сообщили в четверг представители Еревана.

29 ноября члены миссии около часа прождали начала заседания ПАЧЭС. После этого они узнали о том, что главы других делегаций и генсек организации Грамоз Ручи по инициативе Киева обсуждали проект резолюции, который также противоречил нормам международного права.

«На обсуждение не был приглашен только глава армянской делегации. Мы это рассматриваем как оскорбление», — подчеркнули представители Армении.

Напомним, ранее глава так называемого «Меджлиса1 крымскотатарского народа» (деятельность организации запрещена в РФ) Рефат Чубаров проинформировал о том, что делегация Армении демонстративно покинула заседание Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС в Киеве.

1 Организация запрещена на территории РФ.