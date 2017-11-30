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Россия
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Украина
Украинская компания поставляла России военное оборудование в обход санкций
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    Украинская компания поставляла России военное оборудование в обход санкций

    21:51  30 Ноября 2017
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    Украинская компания поставляла России военное оборудование в обход санкций

    Киев, 30 ноября. Служба безопасности Украины обвинила компанию из Черкасской области в поставке военных навигационных приборов в Россию.

    По словам представителей СБУ, сотрудничество предприятия с Россией нарушило украинские санкции, которые запрещают поставку товаров двойного и военного назначения «стране-агрессору».

    Украинская компания поставляла России военное оборудование в обход санкций

    «Правоохранители установили, что в условиях введенных Украиной санкций руководство одного из предприятий Черкасской области организовало механизм нелегальных поставок высокотехнологичного военного оборудования стране-агрессору», — говорится в сообщении СБУ в Facebook.

    Представители ведомства отметили, что аналогичную продукцию черкасское предприятие поставляет сегодня украинской армии. В Россию же поставки шли транзитом через страны Европы и Азии. Подобный «серый канал» позволял скрыть конечный адресат.

    Напомним, что Киев продолжает называть Россию «страной-агрессором», несмотря на то, что Москва неоднократно опровергала свою причастность к внутреннему конфликту на Украине, указывая на отсутствие доказательств. 

    Автор: Геннадий Плющев
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    #санкции #россия #украина #сбу #поставки #продукция
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