Киев, 30 ноября. Служба безопасности Украины обвинила компанию из Черкасской области в поставке военных навигационных приборов в Россию.

По словам представителей СБУ, сотрудничество предприятия с Россией нарушило украинские санкции, которые запрещают поставку товаров двойного и военного назначения «стране-агрессору».

«Правоохранители установили, что в условиях введенных Украиной санкций руководство одного из предприятий Черкасской области организовало механизм нелегальных поставок высокотехнологичного военного оборудования стране-агрессору», — говорится в сообщении СБУ в Facebook.

Представители ведомства отметили, что аналогичную продукцию черкасское предприятие поставляет сегодня украинской армии. В Россию же поставки шли транзитом через страны Европы и Азии. Подобный «серый канал» позволял скрыть конечный адресат.

Напомним, что Киев продолжает называть Россию «страной-агрессором», несмотря на то, что Москва неоднократно опровергала свою причастность к внутреннему конфликту на Украине, указывая на отсутствие доказательств.