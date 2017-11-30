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Англоязычная карта с ДНР и ЛНР спровоцировала скандал на форуме во Львове
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    Англоязычная карта с ДНР и ЛНР спровоцировала скандал на форуме во Львове

    20:40  30 Ноября 2017
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    Англоязычная карта с ДНР и ЛНР спровоцировала скандал на форуме во Львове

    Львов, 30 ноября. Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка устроил скандал на международном Львовском форуме по безопасности.

    Синютку возмутил тот факт, что организаторы форума выделили на англоязычной карте Донецкую и Луганскую народные республики, а также Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию, и российский Крым. В ходе мероприятия Синютка вышел на сцену и выразил протест модератору форума Мирославе Гонгадзе, вице-спикеру Верховной рады Оксане Сыроид, а также мэру Львова Андрею Садовому. Глава Львовской области назвал данный факт «провокацией», а также обвинил организаторов форума в сепаратизме, пообещав обратиться с жалобой в СБУ.

    Англоязычная карта с ДНР и ЛНР спровоцировала скандал на форуме во Львове

    «Когда на официальном экране написано народные республики Донецка и Луганска, я считаю, что это элемент гибридной войны, который направлен против Украины, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Львовском регионе », — заявил Синютка.

    Заявление главы Львовской области вызвало смех среди участников мероприятия, большая часть из которых прибыла во Львов из США и стран Евросоюза. После данного инцидента Синютка спешно покинул мероприятие.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #лнр #львов #губернатор #карта
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