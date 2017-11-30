Патрушев назвал страны, которые допускают военное решение конфликта с КНДР

Минск, 30 ноября. Россия пытается переубедить страны, допускающие военное решение ситуации с КНДР. Об этом в четверг заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

По его словам, речь идет о США, Японии и Южной Корее. Москва, со своей стороны, выступает за дипломатический способ решения северокорейской проблемы.

«Мы выступаем за разрешение политико-дипломатическими методами, но некоторые страны военного решения не исключают. Мы с ними работаем, чтобы они этого не допустили. В первую очередь это США», — отметил Патрушев, выступая на саммите ОДКБ в Минске.

Напомним, что ранее Северная Корея объявила об испытаниях баллистической ракеты, которая способна поразить любую цель на территории США. Это были первые ракетные испытания Пхеньяна после двухмесячного перерыва. Президент США Дональд Трамп в ответ заявил о необходимости ввести дополнительные санкции против КНДР.