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Патрушев назвал страны, которые допускают военное решение конфликта с КНДР
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    Патрушев назвал страны, которые допускают военное решение конфликта с КНДР

    20:21  30 Ноября 2017
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    Патрушев назвал страны, которые допускают военное решение конфликта с КНДР

    Минск, 30 ноября. Россия пытается переубедить страны, допускающие военное решение ситуации с КНДР. Об этом в четверг заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

    По его словам, речь идет о США, Японии и Южной Корее. Москва, со своей стороны, выступает за дипломатический способ решения северокорейской проблемы.

    Патрушев назвал страны, которые допускают военное решение конфликта с КНДР

    «Мы выступаем за разрешение политико-дипломатическими методами, но некоторые страны военного решения не исключают. Мы с ними работаем, чтобы они этого не допустили. В первую очередь это США», — отметил Патрушев, выступая на саммите ОДКБ в Минске.

    Напомним, что ранее Северная Корея объявила об испытаниях баллистической ракеты, которая способна поразить любую цель на территории США. Это были первые ракетные испытания Пхеньяна после двухмесячного перерыва. Президент США Дональд Трамп в ответ заявил о необходимости ввести дополнительные санкции против КНДР.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #кндр #патрушев #переговоры
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