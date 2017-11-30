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Жириновский обратился к российским бизнесменам: Пора возвращать все на родину
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    Жириновский обратился к российским бизнесменам: Пора возвращать все на родину

    20:20  30 Ноября 2017  /обновлено: 20:24  30 Ноября 2017
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    Жириновский обратился к российским бизнесменам: Пора возвращать все родину

    Москва, 30 ноября. Российские предприниматели должны вкладывать свои деньги в экономику России. Так считает лидер ЛДПР и депутат Государственной думы Владимир Жириновский.

    Политик прокомментировал публикации в СМИ о том, что бизнесмены стараются держаться в тени для того, чтобы не попасть под действие новых санкций со стороны США. 

    «Повторяю: пора возвращать все на родину и вкладывать в нашу экономику. Строить заводы, дороги, развивать сельское хозяйство, науку, получать новую честную прибыль и моральное удовлетворение. Власть же должна обеспечить хотя бы в одном банке 100-процентную тайну вкладов», — подчеркнул депутат.

    По словам Жириновского, огромные средства должны работать на РФ, а не обогащать чужую экономику.

    Напомним, эксперты Банка России считают, что введение новых антироссийских санкций может снизить уровень внешнего долга страны.

    Автор: Алексей Громов
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    #жириновский
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