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Россия и Сирия обеспечили безопасность трех гуманитарных операций ООН
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    Россия и Сирия обеспечили безопасность трех гуманитарных операций ООН

    20:06  30 Ноября 2017  /обновлено: 20:11  30 Ноября 2017
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    Россия и Сирия обеспечили безопасность трех гуманитарных операций ООН

    Москва, 30 ноября. Военные России и Сирии помогли обеспечить безопасность трем гуманитарным операциям ООН в арабской республике. Об этом в четверг сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    «Правительственными силами Сирии, Центром по примирению враждующих сторон и лидерами группировок вооруженной оппозиции обеспечена безопасность проведения трех гуманитарных конвоев ООН», — говорится в сообщении.

    Россия и Сирия обеспечили безопасность трех гуманитарных операций ООН

    Представители центра отметили, что гуманитарная помощь весом 196 тонн была доставлена в населенные пункты Насрия, Маншият Ассвийса и Эт-Тайба, расположенные в провинции Даръа.

    Еще четыре тонны гуманитарного груза были доставлены в населенные пункты Туман  (провинция Алеппо), Эль-Хусейния (провинция Дейр- эз-Зор) и Саада (провинция Дамаск). Груз включал в себя рис, мясные консервы и сахар.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сирия #оон #гуманитарные операции
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