Россия и Сирия обеспечили безопасность трех гуманитарных операций ООН

Москва, 30 ноября. Военные России и Сирии помогли обеспечить безопасность трем гуманитарным операциям ООН в арабской республике. Об этом в четверг сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«Правительственными силами Сирии, Центром по примирению враждующих сторон и лидерами группировок вооруженной оппозиции обеспечена безопасность проведения трех гуманитарных конвоев ООН», — говорится в сообщении.

Представители центра отметили, что гуманитарная помощь весом 196 тонн была доставлена в населенные пункты Насрия, Маншият Ассвийса и Эт-Тайба, расположенные в провинции Даръа.

Еще четыре тонны гуманитарного груза были доставлены в населенные пункты Туман (провинция Алеппо), Эль-Хусейния (провинция Дейр- эз-Зор) и Саада (провинция Дамаск). Груз включал в себя рис, мясные консервы и сахар.