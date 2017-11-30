Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Екатеринбург представили как город-организатор ЧМ-2018
Политика
Путин принял в Кремле многодетную семью из Саратовской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин принял в Кремле многодетную семью из Саратовской области

    20:00  30 Ноября 2017
    44

    Путин принял в Кремле многодетную семью из Саратовской области

    Москва, 30 ноября. Президент России Владимир Путин принял в Кремле победителей ежегодного конкурса «Семья года». В числе лауреатов была многодетная семьей Фетисовых из Саратовской области.

    Семья Николая и Аллы Фетисовых была признана лучшей в номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», а также – «Семья – хранитель традиций».

    В ходе встречи Владимир Путин обсудил вопросы поддержки российских семей, а также продления программы материнского капитала до 2022 года и выплаты дополнительных пособий за рождение первого ребенка.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #саратов #многодетная семья #семья года
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть