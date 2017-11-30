Путин принял в Кремле многодетную семью из Саратовской области

Москва, 30 ноября. Президент России Владимир Путин принял в Кремле победителей ежегодного конкурса «Семья года». В числе лауреатов была многодетная семьей Фетисовых из Саратовской области.

Семья Николая и Аллы Фетисовых была признана лучшей в номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», а также – «Семья – хранитель традиций».

В ходе встречи Владимир Путин обсудил вопросы поддержки российских семей, а также продления программы материнского капитала до 2022 года и выплаты дополнительных пособий за рождение первого ребенка.