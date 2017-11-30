Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Екатеринбург представили как город-организатор ЧМ-2018
Спорт
FIS отстранила шестерых российских лыжников, обвинив их в «заговоре»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    FIS отстранила шестерых российских лыжников, обвинив их в «заговоре»

    19:56  30 Ноября 2017
    42

    FIS отстранила шестерых российских лыжников, обвинив их в «заговоре»

    Москва, 30 ноября. Международная федерация лыжного спорта (FIS) в четверг приняла решение временно отстранить от соревнований шесть российских лыжников, которые подозреваются в изменении своих  допинг-проб.

    Речь идет об Александре Легкове, Евгении Белове, Алексее Петухове, Максиме Вылегжанине, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой.

    По версии антидопинговой комиссии FIS, спортсмены могли быть причастны к «манипуляциям с допинг-пробами» на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

    «Антидопинговая служба FIS установила, что все они участвовали в систематическом заговоре и извлекали выгоду из запрещенных манипуляций», — говорится в официальном сообщении.

    При этом комиссия отмечает, что у нее нет конкретных доказательств допинговых нарушений со стороны россиян.

     Отметим, что ранее Легков, Белов, Петухов, Вылежагин, Иванова и Шаповалова были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх решением МОК, а их результаты Олимпиады-2014 — аннулированы.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #соревнования #отстранение #fis #лыжники
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть