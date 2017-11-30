FIS отстранила шестерых российских лыжников, обвинив их в «заговоре»

Москва, 30 ноября. Международная федерация лыжного спорта (FIS) в четверг приняла решение временно отстранить от соревнований шесть российских лыжников, которые подозреваются в изменении своих допинг-проб.

Речь идет об Александре Легкове, Евгении Белове, Алексее Петухове, Максиме Вылегжанине, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой.

По версии антидопинговой комиссии FIS, спортсмены могли быть причастны к «манипуляциям с допинг-пробами» на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

«Антидопинговая служба FIS установила, что все они участвовали в систематическом заговоре и извлекали выгоду из запрещенных манипуляций», — говорится в официальном сообщении.

При этом комиссия отмечает, что у нее нет конкретных доказательств допинговых нарушений со стороны россиян.

Отметим, что ранее Легков, Белов, Петухов, Вылежагин, Иванова и Шаповалова были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх решением МОК, а их результаты Олимпиады-2014 — аннулированы.