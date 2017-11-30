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Испанский посол при ОЗХО официально возглавил организацию
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    Испанский посол при ОЗХО официально возглавил организацию

    19:39  30 Ноября 2017
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    Испанский посол при ОЗХО официально возглавил организацию

    Гаага, 30 ноября. Испанский посол при ОЗХО Фернандо Ариас Гонсалес в четверг был официально назначен новым главой Организации по запрещению химического оружия. Соответствующее решение было принято на заседании ОЗХО в Гааге.

    «Возражений нет, решение принято», — объявил председатель заседания.

    В должность новый директор вступает с 25 июля 2018 года. До этих пор организацию по-прежнему будет возглавлять действующий руководитель ОЗХО — представитель Турции Ахмет Узюмджю.

    Гендиректор ОЗХО назначается на четыре года с возможностью продления полномочий на один срок. В его задачи входит координация действий между разными структурами ОЗХО, а также инициирование новых инспекций.

    Напомним, что Россия подвергла критике работу инспекторов ООН после их доклада о применении химоружия в сирийском Хан-Шейхуне, который в Москве сочли непрофессиональным.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #озхо #назначение #директор #фернандо ариас гонсалес
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