Кремль не подтвердил слухи о дате визита Макрона в Москву

Минск, 30 ноября. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что не знает о планах президента Франции Эмманюэля Макрона посетить РФ в январе 2018 года.

«Я об этом не слышал», — заявил он журналистам, комментируя слухи о том, что Макрон якобы может посетить Россию в январе 2018 года по пути в Китай.

Напомним, в мае 2017 года Владимир Путин посетил с рабочим визитом Францию, по итогам которого пригласил французского лидера Эммануэля Макрона в Россию. В конце сентября посол Франции в Москве Сильви Берманн сообщила, что дипломаты готовят визит Макрона в Россию, отметив, что точная дата будет известна позднее.