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Кремль не подтвердил слухи о дате визита Макрона в Москву
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    Кремль не подтвердил слухи о дате визита Макрона в Москву

    19:39  30 Ноября 2017
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    Кремль не подтвердил слухи о дате визита Макрона в Москву

    Минск, 30 ноября. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что не знает о планах президента Франции Эмманюэля Макрона посетить РФ в январе 2018 года.

    «Я об этом не слышал», — заявил он журналистам, комментируя слухи о том, что Макрон якобы может посетить Россию в январе 2018 года по пути в Китай.

    Напомним, в мае 2017 года Владимир Путин посетил с рабочим визитом Францию, по итогам которого пригласил французского лидера Эммануэля Макрона в Россию. В конце сентября посол Франции в Москве Сильви Берманн сообщила, что дипломаты готовят визит Макрона в Россию, отметив, что точная дата будет известна позднее.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #ушаков #макрон
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