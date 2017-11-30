«Мы спокойны, как слоны»: «Газпром» о желании Дании помешать «Северному потоку-2»

Москва, 30 ноября. Руководство «Газпрома» пока не беспокоит тот факт, что парламент Дании принял закон, который может повлиять на дальнейшие планы по строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российской транснациональной корпорации Сергей Куприянов.

Ранее стало известно о том, что новая инициатива позволит датскому министерству иностранных дел принимать решения о целесообразности прокладки трубопроводов через территориальные воды страны.

«Мы вообще спокойны как слоны и не беспокоимся на этот счет. Но если серьезно, мы посмотрим, какие будут приниматься реальные решения. Будем следить за дальнейшим развитием событий», — цитирует слова Куприянова издание «Известия».

Напомним, аналитик мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок указал на то, что Копенгаген могут беспокоить экологические аспекты строительства «Северного потока-2».