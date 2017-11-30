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«Мы спокойны, как слоны»: «Газпром» о желании Дании помешать «Северному потоку-2»
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    «Мы спокойны, как слоны»: «Газпром» о желании Дании помешать «Северному потоку-2»

    19:59  30 Ноября 2017
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    «Мы спокойны, как слоны»: «Газпром» о желании Дании помешать «Северному потоку-2»

    Москва, 30 ноября. Руководство «Газпрома» пока не беспокоит тот факт, что парламент Дании принял закон, который может повлиять на дальнейшие планы по строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российской транснациональной корпорации Сергей Куприянов.

    Ранее стало известно о том, что новая инициатива позволит датскому министерству иностранных дел принимать решения о целесообразности прокладки трубопроводов через территориальные воды страны.

    «Мы вообще спокойны как слоны и не беспокоимся на этот счет. Но если серьезно, мы посмотрим, какие будут приниматься реальные решения. Будем следить за дальнейшим развитием событий», — цитирует слова Куприянова издание «Известия».

    Напомним, аналитик мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок указал на то, что Копенгаген могут беспокоить экологические аспекты строительства «Северного потока-2».

    Автор: Алексей Громов
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    #газпром #северный поток
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