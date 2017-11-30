Легендарная летчица «мадам МиГ» Марина Попович скончалась в Краснодаре

Краснодар, 30 ноября. Знаменитая летчица-испытатель Марина Попович, скончалась в четверг в Краснодаре в возрасте 86 лет. Эту информацию уже подтвердил глава аппарата Клуба военачальников полковник Николай Дерябин.

По его словам, тело Попович в скором времени будет доставлено в Москву, где и состоятся похороны.

«Подтверждаю информацию о кончине легендарного летчика-испытателя Марины Попович. Ее тело будет доставлено в ближайшее время из Краснодара в Москву, здесь пройдут похороны», — пояснил Дерябин РИА Новости.

Напомним, что Попович, которая управляла реактивным истребителем МиГ-21, стала первой среди женщин-летчиков, которой удалось преодолеть звуковой барьер, за что получила прозвище «Мадам МиГ». За свою карьеру Попович успела испытать 40 типов самолетов и вертолетов, а также установить 102 мировых рекорда.