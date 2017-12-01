Из зоны АТО — в американский госпиталь: в США распределяют деньги для Украины

В конгрессе США изучили, на какие проекты на Украине в 2018 году могут пойти деньги американских налогоплательщиков, если соответствующие законопроекты будут поддержаны большинством голосов. С документом, в котором содержится эта информация, ознакомилась редакция Федерального агентства новостей.

Миллионы на украинскую «оборонку»

Например, одним из направлений, которое в США предлагают профинансировать в будущем году на Украине, является «безопасность» этой страны.

Деньги могут направить на оказание помощи в данной области, «включая разведывательную деятельность, а также поддержку военных и других сил безопасности правительства Украины».

На подобные расходы в 2018 году предлагается выделить до 500 млн долларов.

Из зоны АТО в США за американский счет

Деньги из бюджета США также могут быть направлены на помощь украинским солдатам, раненным в ходе боевых действиях в Донбассе. В частности, Вашингтону предлагается оказать содействие в транспортировке пострадавших в зоне так называемой АТО в лечебные учреждения Соединенных Штатов.

В рамках программы американцы также хотят провести обучение украинских специалистов в области здравоохранения, чтобы те могли сами выполнять соответствующие реабилитационные мероприятия.

На эту программу может быть выделено до 350 млн долларов.

Киберпомощь Вашингтона и информационная война

Американцы не обошли стороной и кибербезопасность Киева. В конгрессе посчитали, что США должны помочь Украине обеспечить безопасность в этой области.

Отметим, ранее стало известно, что Госдеп США направит 450 тыс. долларов на «продвижение свободы слова» на Украине.

«Программа нацелена на выявление местных активистов на Украине и предоставление им возможности выступать в защиту свободы слова, прессы и Интернета, а также предлагает конструктивное, инновационное и уважающее права человека противодействие информационной войне», — говорится в соответствующем документе.

Кстати, согласно законопроекту, касающемуся бюджета США, в 2018 финансовом году по линии Госдепа на Украину планируется потратить около 421 млн долларов.

«Смета помощи Украине по линии Госдепартамента Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и других причастных учреждений определена в сумме 420,7 млн долларов, что превышает ассигнования 2017 года», — говорится в сообщении украинского посольства.

В 2017 году объем американской финансовой помощи Украине составил 410,5 млн долларов.