Сирия, 1 декабря. Наемник курдских сил YPG родом из Англии подорвался на мине ИГИЛ1 в Ракке. «Джебхат Ан-Нусра»***2 вела бои сразу на нескольких фронтах и понесла серьезные потери в провинции Хама. Курды опровергли сведения о сворачивании программы США по финансированию SDF****, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели обстрелы объектов «Джебхат Ан-Нусры» и ее союзников в Восточной Гуте; продолжили противостояние с «Тахрир аш-Шам» к югу от Алеппо близ Ханассера; вели бои с террористами на севере провинции Хама.

«Исламское государство»3 (ИГИЛ): лишилось шести боевиков в окрестностях Хавиджи в Ираке; потеряло одну из подпольных групп в провинции Хама; пыталось атаковать КПП армии Ирака на юге провинции Ниневия.

«Джебхат Фатх аш-Шам»4 («Джебхат ан-Нусра»): утратила одного из высокопоставленных главарей в Идлибе; понесла серьезные потери в живой силе в ходе боев на севере от Хамы; задержала военного командира «Файлак аш-Шам» в провинции Идлиб.

Курды: лишились наемника из Англии, воевавшего на стороне YPG, в результате взрыва в Ракке; опровергли сведения о сворачивании программы США по финансированию SDF.

Международная коалиция: отправила около 400 морских пехотинцев США домой из Ракки; нанесла авиаудар по городу Хаджин к югу от Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

В восточных окрестностях Дамаска в минувшие сутки продолжались вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными группировками, связанными с террористами «Джебхат Фатх аш-Шам». Источник в Twitter (@abonorx1) сообщал о тяжелых боях на окраине населенного пункта Хараста. Позже Telegram-канал Syrian Revolution News Network передавал, что подразделения войск САР открыли массированный огонь по объектам исламистов недалеко от городов Кафр Батна и Ан-Нашабия, а также вблизи восточных районов Дамаска — Айн Тарма и Джобар. Данные о нанесенном вооруженным группировкам уроне пока формируются. В Восточной Гуте работает одна из зон деэскалации. Однако радикалы ряда формирований, аффилированных с «Джебхат Фатх аш-Шам», уже не раз нарушали режим прекращения огня, в том числе, ведя обстрелы прифронтовых мирных кварталов. Кроме того, в последние недели участились обстрелы центральных районов Дамаска, в ходе которых уже погибли десятки мирных граждан.

Провинция Алеппо

Отряды террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» активизировали попытки контратак позиций правительственных сил на юге провинции Алеппо в предместьях города Ханассер. По данным канала в сети Twitter (@Syriawar2017), исламисты совершили ряд нападений вблизи поселка Рамла. Другой подконтрольный террористам новостной ресурс Halab Today утверждал, что отряды «Джебхат ан-Нусры» отбили у войск САР стратегическую высоту Абесан, расположенную дальше не юге региона ближе к границе с Идлибом. Эти сведения, тем не менее, до сих пор не получили официального подтверждения.

Турецкая сторона продолжает наращивать боевую мощь в районе у границы с курдским анклавом на северо-западе САР, который сформирован вокруг города Африн. По информации Qasioun News, накануне на окраину приграничной турецкой провинции Килис были передислоцированы новые бронетранспортеры, гаубицы, а также дополнительные подразделения армии Турции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Представитель Демократических сил Сирии (SDF), состоящих в основном из курдских вооруженных формирований, заявил о том, что США продолжают сотрудничать с ними и, соответственно, продолжают оказывать им поддержку, в том числе военную. Дело в том, что в последние дни во многих СМИ все активнее звучал вопрос о прекращении финансирования курдов со стороны официального Вашингтона. Напомним, недавно состоялись переговоры между Дональдом Трампом и Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых американский президент пообещал своему турецкому коллеге подумать над курдским вопросом, в том числе над сворачиванием программы по поддержке курдов. Несмотря на это, поставки продолжились: так, через несколько дней бойцы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) получили крупную партию американских военных бронемашин Humvee.

ВВС западной коалиции во главе с США нанесли серию авиаударов по городу Хаджин, находящемуся на востоке от Евфрата в южной части провинции Дейр-эз-Зор, передавал накануне Сирийский пункт мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Информации об итогах авианалета пока не поступало. Стоит отметить, что в результате бомбардировок коалиционной авиации, которые зачастую ведутся в густонаселенных районах, нередко гибнут мирные жители Сирии и Ирака.

Провинция Идлиб

Отношения между «Джебхат ан-Нусрой» и другими незаконными формированиями, базирующимися в провинции Идлиб, становятся все напряженнее. Вчера утром террористы «Тахрир аш-Шам» задержали военного лидера некогда союзной исламистской организации «Файлак аш-Шам» Хамзу Идриса, передавал местный портал SMM Syria.

В административном центре региона неизвестные боевики устроили засаду для высокопоставленного главаря «Джебхат Фатх аш-Шам» Абу Махмуда Аль-Халаби. По данным Al Masdar News, нападавшие заблокировали проезд автомобилю лидера «Нусры», после чего открыли по нему массированный огонь. В результате транспортное средство взорвалось и Аль-Халаби погиб.

Провинция Ракка

В Ракке в прошедшие сутки в результате разрыва очередной мины, оставленной террористами ИГИЛ перед эвакуацией в Дейр-эз-Зор, погиб еще один человек. На этот раз — наемник Оливер Холл родом из британского Портсмута, который, как сообщало агентство The Guardian, воевал в составе курдских Отрядов народной самообороны (YPG) против «Исламского государства». Операция по разминированию города стартовала в тот момент, когда после завершения штурма прошло уже больше месяца. Это стало причиной роста и без того немалого количества жертв среди местного населения. Также в результате подрыва на СВУ погибли несколько бойцов «Демократических сил».

Силы западной коалиции, участвовавшие в более чем четырехмесячном штурме Ракки, сокращают военное присутствие в этом районе и понемногу покидают город. Накануне разрушенный административный центр провинции оставили порядка 400 морских пехотинцев США. Информация об этом была обнародована на странице спецпредставителя американского президента в коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретта Макгерка в сети Twitter (@brett_mcgurk).

Провинция Хама

В минувшие сутки в северной части Хамы террористы «Тахрир аш-Шам» вели бои сразу на нескольких фронтах. В первой половине дня отмечались вооруженные стычки между «Ан-Нусрой» и некоторыми другими исламистскими группировками, действующими в этой провинции. На северо-западе региона силы формирования «Нусур аз-Заубаа» совершили нападение на опорные пункты сирийской «Аль-Каиды»5 (деятельность запрещена в РФ), ликвидировав в ходе пулеметных обстрелов нескольких членов террористической организации, передавал военный источник на странице в Twitter (@ali_ssnp). Примерно в то же время части «Джебхат ан-Нусры» пытались атаковать КПП другой незаконной вооруженной группировки в предместьях города Мурек, однако в результате вспыхнувших боев потеряли двух боевиков убитыми.

На северо-востоке от Хамы продолжались бои с террористами ИГИЛ. По информации оппозиционного канала в сети Telegram SRNN, радикалы «Тахрир аш-Шам» смогли помешать членам подпольной группы ИГ достичь территориального анклава «Исламского государства» в этой провинции, уничтожив почти всех из них. Портал Damascus Now, впрочем, сообщал, что в ходе боев террористов потери в живой силе понесли обе стороны.

У линии соприкосновения между САА и «Джебхат Фатх аш-Шам», по данным Qalaat Al Mudiq, также отмечались столкновения. Наиболее тяжелые из них прошли рядом с деревней Тель Аль-Шутайб на востоке от Абу Дали.

Ирак

В центральной части Ирака накануне активизировалась деятельность «скрытых ячеек» ИГ.6 Так, в городе Таримия к северу от Багдада был убит член местной администрации Хаир Аллах Аль-Хаян, передавало агентство Terror Monitor. В Хавидже, которая была зачищена от террористов в начале октября этого года, военнослужащими иракской были выслежены и уничтожены шесть членов одной из подпольных групп террористического формирования. Сведения об этом появились на странице военного источника в Twitter (@DavidMWitty1).

В северо-западной части Ирака, где сохраняется последний анклав «Исламского государства», продолжались столкновения. Террористы пытались вернуть утраченные позиции с помощью смертника на «джихад-мобиле», однако иракские подразделения смогли предотвратить нападение, уничтожив заминированное транспортное средство на пути к блокпосту правительственных сил. Согласно сведениям новостного ресурса в Twitter (@TomtheBasedCat), это произошло рядом с поселением Бадия Баадж на юге провинции Ниневия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

5 Организация запрещена на территории РФ.

6 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)