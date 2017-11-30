Директор ЦРУ станет главой Госдепа США: СМИ узнали об отставке Тиллерсона

Вашингтон, 30 ноября. В ближайшие несколько недель директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео может сменить Рекса Тиллерсона на посту государственного секретаря Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщили в четверг американские СМИ.

Согласно предварительным данным, соответствующий план был разработан в Белом доме. Это связано с тем, что у Тиллерсона сложились напряженные отношения с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Непосредственно новым главой ЦРУ может стать Том Коттон.

BREAKING: White House official says plan being discussed to replace Secretary of State Tillerson with CIA Director Mike Pompeo. — The Associated Press (@AP) November 30, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что зять и старший советник американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер встретился с представителями специального прокурора Роберта Мюллера по делу о так называемом «российском вмешательстве» в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.