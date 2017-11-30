«Общество плоской Земли» рассказало Маску о форме Марса
Вашингтон, 30 ноября. Сторонники теории плоской Земли вступили в спор с основателем американской компании Space X Илоном Маском о форме Марса.
Спор начался с того, что Маск спросил в Twitter, почему есть «Общество плоской Земли», но нет «Общества плоского Марса», на что получил ответ: Марс круглый.
«Привет, Илон. Спасибо за вопрос. В отличие от Земли, Марс, как можно заметить, круглый. Надеемся, у тебя будет отличный день», — пишет «Общество плоской Земли».
Некоторые интернет-пользователи решили пойти дальше и в комментариях к твиту Маска предложили создать «Общество сырной Луны», обыграв известную детскую легенду.
Напомним, что «Общество плоской Земли» было создано в Великобритании, а после возрождено в США. Члены этого движения отказываются верить в шарообразную форму планеты, поскольку не имеют возможности посмотреть на Землю со стороны.
Hi Elon, thanks for the question. Unlike the Earth, Mars has been observed to be round.— Flat Earth Society (@FlatEarthOrg) November 28, 2017
We hope you have a fantastic day!