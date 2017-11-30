«Общество плоской Земли» рассказало Маску о форме Марса

Вашингтон, 30 ноября. Сторонники теории плоской Земли вступили в спор с основателем американской компании Space X Илоном Маском о форме Марса.

Спор начался с того, что Маск спросил в Twitter, почему есть «Общество плоской Земли», но нет «Общества плоского Марса», на что получил ответ: Марс круглый.

«Привет, Илон. Спасибо за вопрос. В отличие от Земли, Марс, как можно заметить, круглый. Надеемся, у тебя будет отличный день», — пишет «Общество плоской Земли».

Некоторые интернет-пользователи решили пойти дальше и в комментариях к твиту Маска предложили создать «Общество сырной Луны», обыграв известную детскую легенду.

Напомним, что «Общество плоской Земли» было создано в Великобритании, а после возрождено в США. Члены этого движения отказываются верить в шарообразную форму планеты, поскольку не имеют возможности посмотреть на Землю со стороны.