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«Общество плоской Земли» рассказало Маску о форме Марса
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    «Общество плоской Земли» рассказало Маску о форме Марса

    19:01  30 Ноября 2017
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    «Общество плоской Земли» рассказало Маску о форме Марса

    Вашингтон, 30 ноября. Сторонники теории плоской Земли вступили в спор с основателем американской компании Space X Илоном Маском о форме Марса.

    Спор начался с того, что Маск спросил в Twitter, почему есть «Общество плоской Земли», но нет «Общества плоского Марса», на что получил ответ: Марс круглый.

    «Общество плоской Земли» рассказало Маску о форме Марса

    «Привет, Илон. Спасибо за вопрос. В отличие от Земли, Марс, как можно заметить, круглый. Надеемся, у тебя будет отличный день», — пишет «Общество плоской Земли».

    Некоторые интернет-пользователи решили пойти дальше и в комментариях к твиту Маска предложили создать «Общество сырной Луны», обыграв известную детскую легенду.

    Напомним, что «Общество плоской Земли» было создано в Великобритании, а после возрождено в США. Члены этого движения отказываются верить в шарообразную форму планеты, поскольку не имеют возможности посмотреть на Землю со стороны.  

      

    Автор: Геннадий Плющев
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    #марс #земля #маск #форма
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