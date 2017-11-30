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«Кто крутит наперстки?»: Зеленский объявил о прекращении работ над сериалом «Сваты»
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    «Кто крутит наперстки?»: Зеленский объявил о прекращении работ над сериалом «Сваты»

    19:04  30 Ноября 2017
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    «Кто крутит наперстки?»: Зеленский объявил о прекращении работ над сериалом «Сваты»

    Киев, 30 ноября. Украинский актер Владимир Зеленский объявил о прекращении работ над комедийным сериалом «Сваты».

    «Мы отказываемся дальше работать с проектом «Сваты». Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован в Facebook. Там все сказано. Мне нечего больше добавить», — цитирует слова Зеленского издание «Гордон».

    В соцсетях актер выложил видеоролик, в котором он сравнил действия министерства культуры Украины, Госкино и СБУ с игрой в наперстки.

    «Вопрос: кто крутит наперстки? Время пошло!» — отметил шоумен.

    Зеленский также иронично напомнил украинским властям о том, что они забыли запретить книгу «Сваты».

    Напомним, ранее стало известно о том, что государственный комитет Украины по вопросам кино отменил госрегистрацию, а также признал недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».

    Автор: Алексей Громов
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    #зеленский #сваты
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