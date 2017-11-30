«Кто крутит наперстки?»: Зеленский объявил о прекращении работ над сериалом «Сваты»

Киев, 30 ноября. Украинский актер Владимир Зеленский объявил о прекращении работ над комедийным сериалом «Сваты».

«Мы отказываемся дальше работать с проектом «Сваты». Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован в Facebook. Там все сказано. Мне нечего больше добавить», — цитирует слова Зеленского издание «Гордон».

В соцсетях актер выложил видеоролик, в котором он сравнил действия министерства культуры Украины, Госкино и СБУ с игрой в наперстки.

«Вопрос: кто крутит наперстки? Время пошло!» — отметил шоумен.

Зеленский также иронично напомнил украинским властям о том, что они забыли запретить книгу «Сваты».

Напомним, ранее стало известно о том, что государственный комитет Украины по вопросам кино отменил госрегистрацию, а также признал недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».