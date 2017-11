Операция в Сирии помогла России сделать прорыв в самолетостроении — эксперт National Interest

Военная операция в Сирии помогла России сделать России прорыв в самолетостроении, к такому выводу пришел аналитик американского авторитетного издания National Interest. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Russia's New Sukhoi Su-30SM1 Fighter: Could It Crush America's Best Fighters?» («Новый российский истребитель Су-30СМ1: может ли он уничтожать передовые американские самолеты?») автора Дэйва Маджумдара.

Россия модифицировала не только Су-30, но и другие самолеты, в том числе бомбардировщики Су-35 и Су-34, чтобы исправить проблемы, обнаруженные во время военных операций в Сирии. Ожидается, что в этом году ВВС России получат около 17 самолетов Су-30СМ. Вместе с Су-35С и бомбардировщиком Су-34, мощный многоцелевой истребитель будет составлять основу военно-воздушных сил России даже после того, как продвинутые самолеты, такие как Сухой T-50 ПАК-ФА, выйдут на службу.

Россия разработала новую модернизированную версию многоцелевого истребителя Сухой Су-30СМ с улучшенной авионикой и оружием.

Согласно сообщению, опубликованному в русскоязычной газете «Известия», в процессе модернизации самолета Су-30СМ1 конструкторы и инженеры применяли опыт, полученный Россией при эксплуатации Су-30СМ во время военных операций в небе над Сирией.

Согласно сообщению «Известий», дочерняя компания ПАО «Корпорация «Иркут», которая строит Су-30СМ1, создала несколько первоначальных вариантов усовершенствованного реактивного самолета. Однако источники оборонной промышленности сообщают National Interest, что в Иркутске есть только один самолет (эта информация актуальна на июль 2017 года — прим. ФАН).

Су-30СМ1, скорее всего, обладает усовершенствованной системой управления вооружением и оптимизированным пространством для хранения оружия, самолеты смогут применять новейшие высокоточные боеприпасы, включая ракеты класса KAБ-250 и Х-59МК2 с воздушным и наземным покрытием.

KAБ-250 — ответ России на 120-килограммовую бомбу малого диаметра Пентагона.

Российское оружие является модульным и может использовать инерциальную навигацию GPS/ГЛОНАСС с коррекцией или управляться лазером. Между тем, Х-59МК2 представляет собой новую версию оригинальной противокорабельной ракеты Х-59, которая была оптимизирована для атаки наземных целей. Новая X-59MK2 способна наносить удары по заранее запрограммированным стационарным наземным целям, но неясно, сохраняет ли она способность к поражению надводных целей.

Пока неизвестно, какими другими обновлениями сможет похвастаться Су-30СМ1.

В статье «Известий» отмечается, что самолет имеет множество обновлений авионики, но детали и точный характер этих изменений неизвестен. Предположительно, самолет получит обновления своего набора датчиков и оборудования связи, которые обычно беспрестанно совершенствуются.

Неудивительно, что россияне модернизируют Су-30СМ. Российские военно-воздушные силы извлекли много оперативных уроков из своих сирийских операций, опыт которых в настоящее время применяется при модернизации боевого воздушного флота России.