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Общество
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Экономика
«Северный поток – 2» успеют построить до принятия ограничительных мер - СМИ
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    «Северный поток – 2» успеют построить до принятия ограничительных мер - СМИ

    9:17  1 Декабря 2017
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    «Северный поток – 2» успеют построить до принятия ограничительных мер - СМИ

    Брюссель, 30 ноября. Еврокомиссия решила ускорить принятие поправок к газовой директиве 2009 года, которые должны затруднить реализацию проекта газопровода «Северный поток-2».

    Эти изменения предполагают распространение на проект правил дискриминационного для РФ Третьего энергопакета ЕС. Принятие поправок поддержали Польша и страны Прибалтики, Германия потребовала их новой юридической оценки, а Италия и ряд других государств попросили оценить воздействие изменений на существующие газопроводы.

    При этом Еврокомиссия старается ускорить процесс рассмотрение поправок. Так, по данным газеты «Коммерсантъ», их могут вынести на голосование в Европарламенте уже 11 февраля 2018 года. После для принятия изменений законопроект должен одобрить Совет ЕС.

    По словам источника «Коммерсанта», «дискуссии в совете могут продолжаться месяцами, если не будет оказано политическое давление на высоком уровне». 

    Однако собеседник газеты высказал уверенность, что газопровод все равно успеют достроить. Этому, по его словам, будут способствовать и сам «Газпром», и его европейские партнеры, которые будут пытаться затянуть рассмотрение законопроекта, чтобы его вступление в силу состоялось после 2019 года, когда «Северный поток-2» уже должен быть построен.

    Напомним, Третий энергопакет ЕС потребует от «Газпрома» обеспечение доступа к трубе других поставщиков, разделение видов деятельности и согласование тарифов с регулятором. В противном случае ЕК может ограничить использование мощности газопровода или вовсе запретить его эксплуатацию. Все это абсолютно не устраивает российскую корпорацию, отмечает «Ридус».

    Накануне планы ЕК прокомментировал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, подчеркнув, что и Россия, и Германия солидарны в том, что «Северный поток-2» должен реализовываться без применения Третьего энергопакета ЕС.

    «Проект сейчас обсуждался на встрече общей. У нас одинаковая позиция, мы считаем, что надо реализовывать этот проект», — заявил он по итогам встречи с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #северный поток-2 #ес #газ #газпром #совет европы #еврокомиссия #ек #строительство
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