Днепр, 30 ноября. Неизвестные в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) вырядили памятник солдату ВСУ в национальную одежду. На изваянии девочки, вручающей яблоко украинскому силовику, появилась белая ткань, изображающая рубаху, и ленты цвета украинского флага.

Интернет-пользователи активно обсуждают новый «наряд» памятника. Они с юмором восприняли данную композицию, расценив дар украинскому солдату как последнюю попытку девочки спасти свою жизнь.

«Композиция называется «Возьми яблоко, только не убивай», — пишут в комментариях. «Это девочка благодарит карателя за убийство своих родителей и друзей»,— объясняет смысл монумента другой пользователь. «В реальности такая встреча автоматчика-бандеровца с девочкой может быть только на Донбассе, а не в мирном Киеве. А девочка сепар, которую всушник пришел убивать», — отмечает третий.

Отметим, что памятник девочки и солдата, получивший название «Благодарность», ранее уже оказывался в центре скандала. В сентябре неизвестные украли яблоко, которое девочка вручала бойцу ВСУ.﻿