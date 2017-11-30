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«Возьми яблоко, только не стреляй»: соцсети высмеяли украинский памятник благодарности ВСУ
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    «Возьми яблоко, только не стреляй»: соцсети высмеяли украинский памятник благодарности ВСУ

    18:40  30 Ноября 2017
    657

    «Возьми яблоко, только не стреляй»: соцсети высмеяли украинский памятник благодарности ВСУ

    Днепр, 30 ноября. Неизвестные в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) вырядили памятник солдату ВСУ в национальную одежду. На изваянии девочки, вручающей яблоко украинскому силовику, появилась белая ткань, изображающая рубаху, и ленты цвета украинского флага.

    Интернет-пользователи активно обсуждают новый «наряд» памятника. Они с юмором восприняли данную композицию, расценив дар украинскому солдату как последнюю попытку девочки спасти свою жизнь.

    «Композиция называется «Возьми яблоко, только не убивай», — пишут в комментариях.

    «Это девочка благодарит карателя за убийство своих родителей и друзей»,— объясняет смысл монумента другой пользователь.

    «В реальности такая встреча автоматчика-бандеровца с девочкой может быть только на Донбассе, а не в мирном Киеве. А девочка сепар, которую всушник пришел убивать», — отмечает третий.

    Отметим, что памятник девочки и солдата, получивший название «Благодарность», ранее уже оказывался в центре скандала. В сентябре неизвестные украли яблоко, которое девочка вручала бойцу ВСУ.﻿

     

    Автор: Алексей Громов
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    #всу #памятник #днепр
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