Багдад, 1 декабря. Военное ведомство Ирака сообщило, что главарь «Исламского государства»1 Абу Бакр аль-Багдади все еще жив.

Представитель департамента информации министерства обороны Ирака генерал Яхья Расул заявил, что в соответствии с полученными разведывательными данными главарь террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади еще жив и сейчас оправляется от серьезного ранения.

«Халиф» группировки скрывается в пустынных районах на границе Ирака и Сирии. Ориентировочной областью его пребывания назвали провинцию Анбар и территорию между иракским Аль-Каимом и сирийским Абу-Кемалем. Генерал подчеркнул, что аль-Багдади и его приспешники живут «как крысы», скрываясь в подземных убежищах.

1 Организация запрещена на территории РФ.