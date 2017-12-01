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Лидер ИГИЛ аль-Багдади жив, но ранен — Минобороны Ирака
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    Лидер ИГИЛ аль-Багдади жив, но ранен — Минобороны Ирака

    10:24  1 Декабря 2017
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    Лидер ИГИЛ аль-Багдади жив, но ранен — Минобороны Ирака

    Багдад, 1 декабря. Военное ведомство Ирака сообщило, что главарь «Исламского государства»1 Абу Бакр аль-Багдади все еще жив.

    Представитель департамента информации министерства обороны Ирака генерал Яхья Расул заявил, что в соответствии с полученными разведывательными данными главарь террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади еще жив и сейчас оправляется от серьезного ранения.

    «Халиф» группировки скрывается в пустынных районах на границе Ирака и Сирии. Ориентировочной областью его пребывания назвали провинцию Анбар и территорию между иракским Аль-Каимом и сирийским Абу-Кемалем. Генерал подчеркнул, что аль-Багдади и его приспешники живут «как крысы», скрываясь в подземных убежищах.

    Лидер ИГИЛ аль-Багдади жив, но ранен — Минобороны Ирака

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #ирак #абу бакр аль-багдади
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