Протоиерей Чаплин: Киев создает из украинских православных духовных мутантов

РПЦ впервые официально признала независимый статус Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщила пресс-службу Архиерейского собора РПЦ, который проходит в эти дни в храме Христа Спасителя в Москве. «Участники Собора единогласно поддержали просьбу митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия выделить для УПЦ отдельную главу в уставе Московского патриархата», — сообщили в пресс-службе форума. Эта информация вызвала много вопросов — не значит ли это, что Украинская православная церковь отделяется от Московского патриархата? «Конечно нет», — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей экс-глава синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин.

«Тут сенсации никакой нет, — разъяснил решение Собора Всеволод Чаплин. — По сути, несколько усилен самостоятельный статус Украинской православной церкви в составе Московского патриархата. Но УПЦ МП и так была практически самоуправляемой с начала 1990-х годов. Она сама выбирает епископов, она имеет собственный синод, она практически не отчисляет никаких средств в Москву, она имеет свою систему наград. В общем, степень ее самоуправления весьма высока, и, по сути, эта самоуправляемость была усилена двумя моментами. Первое — на эту церковь не будет распространяться юрисдикция Московского церковного суда. И второе — в общецерковном уставе будет прописано, что центром этой церкви является Киев. Одно из обвинений киевских властей к УПЦ МП сводится к тому, что некоторые украинские политики говорят ей — у вас центр находится в Москве, в то время как он реально находится в Киеве. При этом на Украине в некоторых законопроектах пытаются прописать дискриминацию религиозной общины, центр которой находится в так называемом «государстве-агрессоре». Поэтому важно, чтобы на разных уровнях было прописано, что центр этой церкви именно в Киеве, а не в Москве. Но это не уловка а абсолютная правда — действительно Украинская православная церковь управляется из Киева, а не из Москвы».

Напомним, на Украине сегодня фактически главенствующую роль играет УПЦ КП — канонически непризнанная (а по сути раскольническая) Украинская православная церковь Киевского патриархата, которую возглавляет так называемый «патриарх Киевский и всея Руси-Украины» Филарет (Михаил Денисенко).

По мнению протоирея Всеволода Чаплина, сегодняшнее решение Архиерейского собора РПЦ относительно большей самостоятельности УПЦ Московского патриархата вряд ли приведет к ослаблению позиций украинской раскольнической церкви.

«Боюсь, что в украинской церковной жизни в итоге все останется по-прежнему, — отметил протоиерей Чаплин. — Единственное, что достигается сегодняшним решением Собора, — это некоторое юридическое ослабление позиций тех украинских политиков, которые пытаются на уровне законопроектов представить каноническую УПЦ МП церковью, руководящий центр которой расположен в так называемом «государстве-агрессоре». А по сути вряд ли что изменится».

На будущее российско-украинских церковных отношений Всеволод Чаплин также смотрит без особого оптимизма.

«Увы — и это мое абсолютно личное мнение — украинские власти и особенно радикальные националистические организации этой страны взяли курс на системное ослабление канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата), на то, чтобы отнимать у нее храмы и чинить ей всяческие препятствия. И я боюсь, что даже принятое сегодня решение, хотя и даст некоторую дополнительную юридическую аргументацию для защиты интересов Украинской православной церкви, но по сути мало что изменит. Все равно давление продолжится, все равно целью и украинских властей, и разного рода «правых секторов»1 (организация «Правый сектор» запрещена в РФ — прим.) будет создание из украинских православных духовных мутантов, которые от братских отношений с нашим народом будут перенацеливаться на вечную вражду с Россией», — подчеркнул протоиерей Всеволод Чаплин.

Как пояснили в пресс-службе Архиерейского собора РПЦ, отныне в уставе Московского патриархата будет прописано, что центр управления Украинской православной церкви находится в Киеве. У УПЦ МП также будет свой собственный церковный суд. Позже пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков разъяснил, что Украинская православная церковь остается самоуправляемой частью Московского патриархата, а изменения, внесенные в устав РПЦ, имеют скорее технический характер.

1 Организация запрещена на территории РФ.