Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Около 30 тыс. жителей Краснодара остались без тепла в первый день зимы
Новости Сирии
Сирия новости 1 декабря 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» терпит поражение в провинции Дамаск; ИГ* продолжает попытки контратак в провинции Дейр-эз-Зор
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 1 декабря 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» терпит поражение в провинции Дамаск; ИГ* продолжает попытки контратак в провинции Дейр-эз-Зор

    7:00  1 Декабря 2017
    874

    Сирия новости 1 декабря 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» терпит поражение в провинции Дамаск

    Сирия, 1 декабря. «Хайят Тахрир аш-Шам» терпит поражение в провинции Дамаск; ИГ1* продолжает попытки контратак в провинции Дейр-эз-Зор; продолжаются бои между ИГ и «Хайят Тахрир аш-Шам» на северо-востоке провинции Хама. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли восточную часть горной цепи Бардайа и населенный пункт Кафар Хор в провинции Дамаск.

    «Исламское государство»:2 продолжает контратаки в провинции Дейр-эз-Зор.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: отбили у ИГ населенные пункты Абу-Аджве и Анбаз.

    Карта боевых действий - Сирия

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 1 декабря 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» терпит поражение в провинции Дамаск; ИГ* продолжает попытки контратак в провинции Дейр-эз-Зор

    Как сообщает иранское информационное агентство AhlulBayt News Agency (ABNA), террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»3 «Хайат Тахрир аш-Шам» терпит поражение на юго-западе провинции Дамаск, в результате успешного наступления правительственных войск.  Сирийской армии уже удалось вытеснить боевиков из восточной части горной цепи Бардайа, а также установить контроль над населенным пунктом Кафар Хор. Отмечается, что в ходе последних боев было уничтожено более десяти террористов и несколько единиц военной техники.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 1 декабря 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» терпит поражение в провинции Дамаск; ИГ* продолжает попытки контратак в провинции Дейр-эз-Зор

    По информации на странице в социальной сети Twitter (@aejkhalil2), «Исламское государство» продолжает попытки контратак в направлении Эс-СайльЭс-Суккария. Источник предполагает, что в данный момент боевики ИГ планируют засады для правительственных войск и минируют дороги, по которым передвигаются подразделения САА, в районе станций Т-3, Т-2, а также в окрестностях города Абу-Кемаль. Кроме этого, не исключается возможность прорыва террористов во фланги правительственных войск с целью проведения атак мобильными группами.   

    Провинция Хама

    Сирия новости 1 декабря 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» терпит поражение в провинции Дамаск; ИГ* продолжает попытки контратак в провинции Дейр-эз-Зор

    Telegram-канал @SRNN2011 пишет, что численность группировки «Исламского государства» в районе населенного пункта Расм-Эскаф, Абу-Харик и Дждеиде увеличивается, что, по мнению источника, может привести к более упорному сопротивлению ИГ неподалеку от Рахаджана..

    Одновременно с этим, если верить источнику в  Twitter (@QalaatAlMudiq), «Хайят Тахрир аш-Шам» готовит наступление на группировки, отказавшиеся вести боевые действия в составе так называемой «Объединенной армии», в районах населенных пунктов Кафр-Набуда, Скальбия, Хан-Шейхун и Суран.  

    На сайте Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) появилась информация, что в результате успешной атаки «Хайят Тахрир аш-Шам» на позиции «Исламского государства» под контроль террористического альянса «Джебхат ан-Нусры» перешли населенные пункты Абу-Аджве и Анбаз. Кроме этого, сообщается, что в ходе боев погибло 13 боевиков ИГ и 5 боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иг #дамаск #хама #игил #саа #дейр-эз-зор #джебхат ан-нусра #хайят тахрир аш-шам
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия итоги за сутки на 1 декабря 06.00: наемник YPG из Англии погиб на мине ИГ в Ракке, потери «Нусры» в Хаме
    Сирия новости 30 ноября 22.30: ССА и ИГ столкнулись на западе Даръа, 180 турецких солдат на пути в Аль-Баб
    Сирия новости 30 ноября 19.30: морские пехотинцы США покидают Ракку, ИГ и «Джебхат ан-Нусра» ведут бои в Хаме
    Сирия новости 30 ноября 16.30: британский наемник YPG погиб в Ракке, контратака «Ан-Нусры» на юге Алеппо
    Показать еще
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть