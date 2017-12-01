Сирия новости 1 декабря 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» терпит поражение в провинции Дамаск; ИГ* продолжает попытки контратак в провинции Дейр-эз-Зор

Сирия, 1 декабря. «Хайят Тахрир аш-Шам» терпит поражение в провинции Дамаск; ИГ1* продолжает попытки контратак в провинции Дейр-эз-Зор; продолжаются бои между ИГ и «Хайят Тахрир аш-Шам» на северо-востоке провинции Хама. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли восточную часть горной цепи Бардайа и населенный пункт Кафар Хор в провинции Дамаск.

«Исламское государство»:2 продолжает контратаки в провинции Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отбили у ИГ населенные пункты Абу-Аджве и Анбаз.

Провинция Дамаск

Как сообщает иранское информационное агентство AhlulBayt News Agency (ABNA), террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»3 «Хайат Тахрир аш-Шам» терпит поражение на юго-западе провинции Дамаск, в результате успешного наступления правительственных войск. Сирийской армии уже удалось вытеснить боевиков из восточной части горной цепи Бардайа, а также установить контроль над населенным пунктом Кафар Хор. Отмечается, что в ходе последних боев было уничтожено более десяти террористов и несколько единиц военной техники.

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации на странице в социальной сети Twitter (@aejkhalil2), «Исламское государство» продолжает попытки контратак в направлении Эс-Сайль — Эс-Суккария. Источник предполагает, что в данный момент боевики ИГ планируют засады для правительственных войск и минируют дороги, по которым передвигаются подразделения САА, в районе станций Т-3, Т-2, а также в окрестностях города Абу-Кемаль. Кроме этого, не исключается возможность прорыва террористов во фланги правительственных войск с целью проведения атак мобильными группами.

Провинция Хама

Telegram-канал @SRNN2011 пишет, что численность группировки «Исламского государства» в районе населенного пункта Расм-Эскаф, Абу-Харик и Дждеиде увеличивается, что, по мнению источника, может привести к более упорному сопротивлению ИГ неподалеку от Рахаджана..

Одновременно с этим, если верить источнику в Twitter (@QalaatAlMudiq), «Хайят Тахрир аш-Шам» готовит наступление на группировки, отказавшиеся вести боевые действия в составе так называемой «Объединенной армии», в районах населенных пунктов Кафр-Набуда, Скальбия, Хан-Шейхун и Суран.

На сайте Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) появилась информация, что в результате успешной атаки «Хайят Тахрир аш-Шам» на позиции «Исламского государства» под контроль террористического альянса «Джебхат ан-Нусры» перешли населенные пункты Абу-Аджве и Анбаз. Кроме этого, сообщается, что в ходе боев погибло 13 боевиков ИГ и 5 боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам».

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)