В Копенгагене задержали россиянина, находившегося в международном розыске

Копенгаген, 30 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Дании задержали гражданина РФ Александра Панеша. Об этом журналистам сообщил адвокат россиянина Ким Багге.

Инцидент произошел в аэропорту Копенгагена. Согласно предварительным данным, 43-летний мужчина был объявлен российской стороной в международный розыск по обвинению в причастности к коррупции.

«Мы связались с российскими властями и передали им просьбу сделать официальный запрос об экстрадиции, который мы рассмотрим», — отметили представители датской прокуратуры.

Панеш останется под стражей до 19 декабря 2017 года.

Напомним, ранее стало известно о том, что в международный розыск был объявлен бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, который подозревается в причастности к убийству двух человек.