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В Копенгагене задержали россиянина, находившегося в международном розыске
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    В Копенгагене задержали россиянина, находившегося в международном розыске

    18:37  30 Ноября 2017
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    В Копенгагене задержали россиянина, находившегося в международном розыске

    Копенгаген, 30 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Дании задержали гражданина РФ Александра Панеша. Об этом журналистам сообщил адвокат россиянина Ким Багге.

    Инцидент произошел в аэропорту Копенгагена. Согласно предварительным данным, 43-летний мужчина был объявлен российской стороной в международный розыск по обвинению в причастности к коррупции.

    «Мы связались с российскими властями и передали им просьбу сделать официальный запрос об экстрадиции, который мы рассмотрим», — отметили представители датской прокуратуры.

    Панеш останется под стражей до 19 декабря 2017 года.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в международный розыск был объявлен бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, который подозревается в причастности к убийству двух человек.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #дания
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