«Газпром» увеличил поставки газа по «Северному потоку»

Москва, 30 ноября. Поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток» увеличены. В сообщении «Газпрома» говорится, что в четверг поставки по газопроводу достигли уровня в 200 млрд куб. м газа.

Как отмечается в сообщении корпорации, 30 ноября в 12.59 мск через приемный терминал «Грайфсвальд» по газопроводу «Северный поток» из России в Германию поставлен 200-миллиардный кубометр газа.

В пресс-релизе оператора проекта компании Nord Stream говорится, что в 2017 году «Северный поток» рассчитывает достичь средней загрузки в 92%.

По словам главы российского газового холдинга Алексея Миллера, в настоящее время газопровод работает на полную мощность, надежно обеспечивая энергией тысячи предприятий и домохозяйств в Европе.

Напомним, ранее в Евросоюзе признали успешным проект экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море под названием «Северный поток — 2»