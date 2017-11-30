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«Газпром» увеличил поставки газа по «Северному потоку»
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    «Газпром» увеличил поставки газа по «Северному потоку»

    18:35  30 Ноября 2017
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    «Газпром» увеличил поставки газа по «Северному потоку»

    Москва, 30 ноября. Поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток» увеличены. В сообщении «Газпрома» говорится, что в четверг поставки по газопроводу достигли уровня в 200 млрд куб. м газа.

    Как отмечается в сообщении корпорации, 30 ноября в 12.59 мск через приемный терминал «Грайфсвальд» по газопроводу «Северный поток» из России в Германию поставлен 200-миллиардный кубометр газа.

    В пресс-релизе оператора проекта компании Nord Stream говорится, что в 2017 году «Северный поток» рассчитывает достичь средней загрузки в 92%. 

    По словам главы российского газового холдинга Алексея Миллера, в настоящее время газопровод работает на полную мощность, надежно обеспечивая энергией тысячи предприятий и домохозяйств в Европе.

    Напомним, ранее в Евросоюзе признали успешным проект экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море под названием «Северный поток — 2»

    Автор: Тимур Румянцев
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    #газпром #северный поток
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