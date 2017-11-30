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Росгвардия определила главные задачи на 2018 год
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    Росгвардия определила главные задачи на 2018 год

    18:20  30 Ноября 2017
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    Росгвардия определила главные задачи на 2018 год

    Москва, 30 ноября. Главной задачей Росгвардии на будущий год станет обеспечение безопасности проведения выборов президента России и чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба организации.

    В частности, в сообщении отмечается, что генерал армии Виктор Золотов, подводя итог 2017 года, рассказал личному составу о задачах, стоящих перед Росгвардией в 2018 году. Основной задачей является гарантия общественного порядка и безопасности во время проведения выборов весной 2018 года, а также чемпионата мира по футболу, который пройдет в ряде городов нашей страны.

    Напомним, что избирательные кампании к грядущим выборам президента России пройдут уже в декабре 2017 года.

    Первый в истории страны чемпионат мира по футболу стартует 14 июня и завершится 15 июля 2018 года. Матчу турнира будут проводится в Москве, Самаре, Екатеринбурге, Сочи, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #росгвардия #выборы-2018
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