Росгвардия определила главные задачи на 2018 год

Москва, 30 ноября. Главной задачей Росгвардии на будущий год станет обеспечение безопасности проведения выборов президента России и чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В частности, в сообщении отмечается, что генерал армии Виктор Золотов, подводя итог 2017 года, рассказал личному составу о задачах, стоящих перед Росгвардией в 2018 году. Основной задачей является гарантия общественного порядка и безопасности во время проведения выборов весной 2018 года, а также чемпионата мира по футболу, который пройдет в ряде городов нашей страны.

Напомним, что избирательные кампании к грядущим выборам президента России пройдут уже в декабре 2017 года.

Первый в истории страны чемпионат мира по футболу стартует 14 июня и завершится 15 июля 2018 года. Матчу турнира будут проводится в Москве, Самаре, Екатеринбурге, Сочи, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону.