Видеодайджест новостей, вечер 30 ноября 2017 года

Спецслужбы сирийского города Хомс предотвратили двойной теракт
В распоряжении Федерального агентства новостей оказались
эксклюзивные кадры из сирийского города Хомс. Накануне там был обезврежен пояс смертника. Отделу сирийской военной разведки удалось предотвратить двойной теракт. Сотрудниками были своевременно задержаны два террориста-смертника. Оба имели при себе «пояса шахида», которые после задержания были успешно обезврежены. Судя по кадрам, самодельные взрывные устройства, заложенные в поясах, фактически представляют собой мину направленного действия. В качестве детонатора террористы использовали обычный телефон.
Сирийская оппозиция прибыла в Женеву для переговоров
Делегация сирийской оппозиции прибыла
в штаб-квартиру ООН в Женеве для встречи со спецпосланником генсека ООН Стаффаном Де Мистурой. Следом за ней прибыла делегация Сирийской Арабской Республики под началом Башара аль-Джафари. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий. В ходе восьмого раунда переговоров между политическими силами Сирии будут обговариваться вопросы создания новой конституции, процесс проведения выборов, а также нюансы борьбы с терроризмом. Важным аспектом встречи станет возможность обмена пленными, однако пока неясно, в каком формате он будет происходить.
Конгресс США лишил журналистов RT аккредитации
Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса США лишила телеканал RT аккредитации в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов прокомментировал
ФАН действия американского конгресса.
«Никакой свободы слова в Соединенных Штатах нет, а если и есть, то только выборочная. Если поддерживаешь американскую позицию, значит, для тебя есть свобода слова. Нет? Тогда с тобой поступают, как с журналистами RT. Поэтому мы сегодня срочно должны принять ответные меры и лишить аккредитации американских журналистов в Государственной думе и Совете Федерации», — сказал Морозов в интервью ФАН.
Большое интервью Дмитрия Медведева
Все нормально, деньги есть. Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал большое интервью ведущим российским телеканалам. В ходе общения с журналистами Медведев заявил о положительных тенденциях в российской экономике. Глава кабмина подчеркнул, что деньги есть, и государство приложит максимум усилий, чтобы помочь тем категориям граждан, которые особо нуждаются в опеке властей. Также Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что Россия справится с последствиями санкций: «Бог с ними, с санкциями, мы выжили в ХХ веке, и сейчас выживем. Мы научились это делать, мы научились превозмогать все трудности», — сказал глава правительства.