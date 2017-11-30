Видеодайджест новостей, вечер 30 ноября 2017 года

«Никакой свободы слова в Соединенных Штатах нет, а если и есть, то только выборочная. Если поддерживаешь американскую позицию, значит, для тебя есть свобода слова. Нет? Тогда с тобой поступают, как с журналистами RT. Поэтому мы сегодня срочно должны принять ответные меры и лишить аккредитации американских журналистов в Государственной думе и Совете Федерации», — сказал Морозов в интервью ФАН.

Большое интервью Дмитрия Медведева

Все нормально, деньги есть. Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал большое интервью ведущим российским телеканалам. В ходе общения с журналистами Медведев заявил о положительных тенденциях в российской экономике. Глава кабмина подчеркнул, что деньги есть, и государство приложит максимум усилий, чтобы помочь тем категориям граждан, которые особо нуждаются в опеке властей. Также Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что Россия справится с последствиями санкций: «Бог с ними, с санкциями, мы выжили в ХХ веке, и сейчас выживем. Мы научились это делать, мы научились превозмогать все трудности», — сказал глава правительства.