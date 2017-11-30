Сирия: ФАН публикует фото трофеев, захваченных у ИГИЛ в Абу-Кемале

Абу-Кемаль, 30 ноября. В освобожденном городе Абу-Кемаль правительственные войска захватили большое количество легкого и тяжелого вооружения «Исламского государства».1

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) сообщает с места событий, что в ходе отступления из населенного пункта Абу-Кемаль, расположенного на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) оставили большое количество оружия.

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Судя по тому, что брошенным оружием можно было бы вооружить крупное воинское подразделение, можно представить в какой спешке игиловцы покидали Абу-Кемаль. Отмечается, что армейцы захватили несколько сотен единиц стрелкового вооружения, тяжелые артиллерийские орудия, станковые противотанковые гранатометы, пикапы с зенитными установками и несколько готовых к применению «джихад-мобилей».

После соответствующей проверки оружие поступит бойцам Сирийской арабской армии и их союзникам.

1 Организация запрещена на территории РФ.