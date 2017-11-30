Безрукова на фестивале «Кино без барьеров»: Раньше боялась, что такое кино грустно смотреть. ФАН-ТВ

В Петербурге на территории киностудии «ОРК» прошел один из самых нетипичных кинофестивалей – «Кино без барьеров». Международный слет создателей и любителей «синема» существует в России уже 15 лет и неизменно собирает участников и гостей из разных стран и городов. Работы, которые демонстрируются и, конечно, награждаются в рамках фестиваля, призваны рассказать зрителям о людях с ограниченными возможностями здоровья и об их неограниченных возможностях в творчестве. Съемочная группа ФАН-ТВ побывала в «Объединенных русских киностудиях».

Открытие фестиваля предварила пресс-конференция с участием почетных (в том числе зарубежных) гостей, организаторов, призеров прошлых фестивалей и артистов. Директор региональной общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива» Денис Роза сделала небольшой экскурс в историю фестиваля.

– 15 лет назад отношение к людям с инвалидностью было другое, сейчас мы видим большие изменения. И мы решили, услышав и узнав, что есть такие фестивали в других странах, что мы ничем не хуже и хотим тоже сделать такой фестиваль в России.

На фестивале показываются сотни кинокартин, снятых в самых разных уголках мира. Вопреки ожиданиям, среди жанров лидируют не драмы: документальные, семейные и детские фильмы, комедии – каждая работа по-своему рассказывает о людях с особыми потребностями здоровья. И в этих историях преодоления почти всегда находится место юмору. В этом и заключается одна из главных особенностей фестиваля, считает режиссер из Петрозаводска Владимир Рудак, победитель одного из фестивалей прошлых лет.

– На нем [на фестивале – прим. ред.] можно увидеть фильмы, которые созданы инклюзивными командами. Когда люди с инвалидностью и без вместе делают некий культурный проект. Там, где культура, нет уже никаких ограничений. Потому что, когда ты делаешь что-то интересное совместно, никто не задается вопросом, кто как передвигается, и так далее. Все это очень быстро забывается, буквально через пять минут.

Отметим, что работами Владимира Рудака восхищается (как он сам признался в ходе пресс-конференции) его более именитый коллега – Александр Велединский, режиссер фильмов «Живой», «Географ глобус пропил». Еще один бессменный участник «Кино без барьеров» Евгения Воскобойникова – телеведущая, которая не понаслышке знает о жизни «до» и «после» (преуспевающая модель оказалась в инвалидном кресле после тяжелого ДТП в 2006 году – прим. ред.). С ней корреспонденты ФАН-ТВ пообщались в неформальной обстановке.

– Мы видим, что за кадром становится все больше людей с особенными потребностями здоровья. А в кадре? Насколько это сложно, и стоит ли привлекать их к подобной работе?

– На самом деле, это сложно. Потому что ты как человек с особенными потребностями берешь на себя ответственность быть не хуже тех людей, у которых нет таких потребностей, как у тебя. Ты должен быть наравне. Сначала все относятся к тебе с пониманием, хотят идти навстречу, поддержать, неважно – морально или физически. Потом эта грань очень быстро размывается, и люди начинают от тебя больше требовать. И чем больше ты отдаешь, тем больше от тебя начинают требовать.

– Было ли желание когда-нибудь опустить руки, уйти в тень? И что бы вы посоветовали тем, кто стоит на распутье и думает, попробовать или не пытаться?

– У меня не то что «было» желание, оно периодически возникает, как и у любого обычного человека. Периодически накатывает уныние, тебе кажется, что ты элементарно не можешь справиться с какими-то проблемами. Если ты начинаешь себя жалеть, ты запускаешь маховик, который раскачивается все больше и больше, и ты уже обратно вернуться не можешь. Поэтому нужно пробовать, нужно отдавать себя, нужно не жалеть себя. И это касается любого человека. Неважно, в каком он возрасте, в каком он состоянии здоровья, в каком эмоциональном состоянии. Нужно просто пытаться себя отдавать и поменьше себя жалеть.

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Организаторы обращают особое внимание на то, что в России проживает более 12 миллионов людей с особыми потребностями здоровья. Между тем, всего 10% учреждений культуры имеют инфраструктуру, которая делает их доступными для инвалидов. Это еще одна миссия фестиваля – включить людей с ограниченными возможностями здоровья во все сферы жизни общества. Этим активно занимается еще один неизменный гость и член жюри фестиваля Ирина Безрукова, о чем она подробно рассказала в интервью ФАН-ТВ. Отметим, что Ирина также является тифлокомментатором высшей категории, то есть специалистом, который занимается так называемой аудиодескрипцией – описывает слепым людям действия, пространство и объекты – в случае, если без словесных пояснений их невозможно понять.

– Ирина, вы в России являетесь основным инициатором внедрения в наши театры тифлокомментирования. Но есть огромное количество людей, которые просто не знают о существовании такой проблемы. Что вас заставляет бороться?

– Мы пытаемся помочь людям, которые по воле судеб или от рождения слепые, точно так же наслаждаться искусством, будь то театр, кино или любое другое искусство. Потому что эта категория людей, увы, – наиболее обделенная. Если вы когда-нибудь слышали радиотеатр, комментирование футбольного матча напоминает эту историю. Потому что футбольный матч можно слушать с закрытыми глазами: там понятно, кто кому передал пас, кто куда подошел, какая голевая ситуация. Что до кино и театра, это подобная история, но есть некоторые табу: нельзя тифлокомментатору комментировать во время реплик актеров. Потому что основа – это сама пьеса, замысел режиссера, работа актеров. А тифлокомментатор, он как внутренний голос. Он описывает то, что непонятно незрячему человеку. Потому что незрячий человек, когда слышит взрывы, выстрелы, стоны, крики, он в состоянии фрустрации и не понимает, что происходит. Тут ему надо помочь, аккуратненько описать: кто достал револьвер, кто в кого стрелял, ранил, не ранил. Это все прописывается заранее и аккуратненько во время действия делается, – рассказала актриса.

Отметим, что в Московском губернском драматическом театре, где в настоящее время работает Ирина Безрукова, для слепых и слабовидящих зрителей комментируются уже девять спектаклей, в том числе детские. Однако, это пока единственное место, где такая технология инклюзивного культурного времяпрепровождения действительно применяется.

– Но для обычного зрителя ничего не меняется в таком спектакле?

– Нет, ничего. Кроме того, что они видят, что рядом с ними сидит абсолютно незрячий человек, с закрытыми глазами, к примеру. И что он смеется ровно в тот момент, когда смеется зрячий зритель, или смеется в тот момент, когда герой на сцене кого-то прижимает нежно.

– Возвращаясь к фестивалю, расскажите о вашей деятельности. Что рассчитываете увидеть, какие уже есть впечатления, что предстоит гостям и участникам?

– Мне довелось два года назад быть членом жюри этого кинофестиваля в Москве. Он там был очень масштабный, большой. Я несколько волновалась, не получится ли так, что фильмы с участием людей с особыми потребностями и людей, которые снимали фильмы на эти темы, – не будет ли это очень грустно смотреть. Потрясающий посыл! Никакого упадничества, никакого «все умерли, все несчастные и всё страшненько». Это шикарные картины с точки зрения кино, к тому же невероятно эмоциональные, где-то очень смешные, очень трогательные. И я очень хочу поблагодарить всех организаторов этого кинофестиваля и, в том числе, благотворительный фонд «Система», без которого это было бы просто невозможно.

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