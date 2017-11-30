Жительница Гладосово рассказала о действиях ВСУ в захваченных селах: «Люди напуганы»

Донецк, 30 ноября. Мирная жительница поселка ДНР рассказала о ситуации в поселках Гладосово и Травневое, которые были захвачены украинскими силовиками 22 ноября.

Мирная жительница поселка Гладосово с приходом ВСУ была вынуждена покинуть свой дом и выехать на территорию ДНР. По ее словам, украинские военнослужащие заняли все пустующие дома в поселке, а также выселили людей из нескольких домовладений.

«Я была вынуждена переехать в поселок Гольмовский, поскольку жить в Гладосово невозможно – туда вошли «правосеки» («Правый сектор» —1 экстремистская организация запрещена в РФ). Они заняли жилые дома и магазин. Такая же ситуация и в поселке Металлист (Травневое). При этом заняли они не только пустые дома, но и те, в которых на тот момент жили люди, их просто выселили», — рассказала она.

По ее словам, захват поселка украинскими силовиками произошел ночью. Утром ВСУ начали перебрасывать в населенный пункт вооружение, тяжелую технику и личный состав. На всех близлежащих высотах вокруг поселка появились позиции снайперов, а в самом поселке украинские силовики начали окапывать танки. При этом захватчики сказали мирным жителям, что в ближайшее время в поселке будут переброшены около 600 военнослужащих.

Она также добавила, что местные жители напуганы вторжением украинских силовиков, а также жалуются на ухудшение гуманитарной ситуации. По ее словам Донецкая народная республика регулярно осуществляла поставки гуманитарной помощи жителям Гладосово и Травневое, однако после прихода украинских военных люди лишились этой возможности.

«Нам помогала республика. Давали гуманитарную помощь, уголь. Сегодня помощь в поселок не пустили. Воды и света тоже нет. Как людям жить?» — сказала жительница Гладосово.

Напомним, в ночь на 22 ноября украинские военные захватили поселки Гладосово и Травневое, которые находятся в «серой зоне» между позициями украинских силовиков и ополченцев под Горловкой. После захвата двух населенных пунктов украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня в Донбассе заявила, что данная информация не соответствует действительности. Однако 25 ноября командование украинских вооруженных сил подтвердило захват двух поселков в «серой зоне».

Позднее выяснилось, что ВСУ планировали продолжить наступление в районе Горловки, однако операция была сорвана благодаря украинском волонтеру Юрию Мысягину, который поспешил сообщить об «успехах» ВСУ на своей странице в Facebook Вооруженные силы ДНР предприняли необходимые меры, в результате чего украинские силовики потеряли тактическое преимущество в районе Горловки.

1 Организация запрещена на территории РФ.