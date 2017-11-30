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    Главные новости 30 ноября

    19:00  30 Ноября 2017
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    Главные новости 30 ноября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей четверга, 30 ноября.

    Члены Совета Федерации от Крыма ответили на призыв Киева остановить строительство Крымского моста. Сенаторы ответили на призыв остановить строительство Крымского моста.

    Федеральное агентство новостей представляет подборку новых законов, тарифов и правил, вступающих в силу в первый зимний месяц 2017 года. Новые законы, тарифы и правила: как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2017 года.

    Бывший глава министерства обороны Украины, бывший депутат Верховной рады Анатолий Гриценко заявил, что масштабы эмиграции из страны являются катастрофическими. Экс-глава Минобороны Украины рассказал о масштабе эмиграции из страны.

    Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса Соединенных Штатов лишила RT аккредитации в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Соответствующее письмо организации направила на имя директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова. Пусть смотрят новости в Интернете: в Совфеде предложили лишить аккредитации журналистов из США.

    Сирия, 30 ноября. САА успешно продвигается к авиабазе Абу-Духур в Идлибе; в Хомсе сирийские спецслужбы предотвратили двойной теракт; ИГ провело три неудачные контратаки на САА в провинции Дейр-эз-Зор. Сирия новости 30 ноября 07.00: САА успешно продвигается к авиабазе Абу-Духур в Идлибе; в Хомсе сирийские спецслужбы предотвратили двойной теракт.

    Х-90 «Коала» — это гиперзвуковая крылатая ракета. Созданный в рамках программы разработки опытный образец ракеты имеет обозначение ГЭЛА (гиперзвуковой экспериментальный летательный аппарат). Крылатая ракета Х-90 «Коала».

    Пользователи социальных сетей активно обсуждают жительницу Владивостока, не пропустившую машину скорой помощи по забавной причине. Жительница Владивостока, не пропустившая скорую, рассмешила соцсети.

    Украина постепенно перестает быть независимым государством, заявил бывший премьер-министр страны Анатолий Кинах. Украина теряет свою субъектность как независимое государство –  экс-премьер Кинах.

    Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал о проблеме бедности в экономической сфере РФ. Об этом он рассказал в четверг в ходе встречи с представителями российских телеканалов. Медведев назвал бедность «одной из кричащих проблем российской экономики».

    Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал ежегодное интервью российским СМИ. Федеральное агентство новостей публикует главные тезисы из беседы премьер-министра с журналистами. Деньги есть, контакт вполне нормальный: 10 тезисов Медведева о пенсиях, санкциях и Трампе.

    Автор: Алексей Громов
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