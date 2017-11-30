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Важна оценка спортсменов: дизайнер ответила критикам новой формы сборной РФ
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    Важна оценка спортсменов: дизайнер ответила критикам новой формы сборной РФ

    17:59  30 Ноября 2017
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    Важна оценка спортсменов: дизайнер ответила критикам новой формы сборной РФ

    Москва, 30 ноября. Дизайнер новой формы олимпийской сборной РФ Анастасия Задорина заявила, что в своей работе ориентировалась на оценку спортсменов. Об этом она сказала, комментируя критику нового имиджа сборной.

    «Я делаю свое дело. Мнение людей, которые меня поддерживают, мне важно. Им все нравится. И для меня самое важное, когда комфортно. Важна оценка спортсменов, потому что в первую очередь мы делаем для них», — пояснила она.

    Задорина подчеркнула, что она показывала свои модели представителям зимних видов спорта, которые тестировали костюмы, пишет «Ридус».

    Ранее сообщалось, что многим пользователям соцсетей не понравилась новая форма олимпийских спортсменов. Критики отметили ее странный вид и цвета, которые делают спортивную одежду похожей на пижаму.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сборная #форма #дизайнер
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